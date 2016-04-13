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Kültür-Sanat

Led Zeppelin'in 'Stairway to Heaven' şarkısı çalıntı mı?

Telif hakkı ihlali davası 10 Mayıs tarihinde gerçekleşecek

13 Nisan 2016 00:52

Müzik tarihine damgasını vuran efsanevi rock grubu Led Zeppelin’in kurucu üyeleri Robert Plant ve Jimmy Page’e “Stairway to Heaven” şarkısının çalıntı olduğu iddiasıyla dava açıldı. Spirit grubunun gitaristi Randy Wolfe’nin vekili Michael Skidmore telif hakkı ihlali iddiasını öne sürerek dava açtı.

Telif hakkı ihlali davası 10 Mayıs tarihinde gerçekleşecek.

İşte orijinal olduğu iddia edilen şarkı: 

Kültür Servisi’nin haberine göre, Los Angeles Mahkemesi’nde görülecek davada, rock müziğin yapıtaşlarından biri olarak kabul edilen “Stairway to Heaven”ın Spirit adlı Amerikalı rock grubunun “Taurus” adlı enstrümantal şarkısıyla arasındaki benzerlik görüşülecek.

Led Zeppelin'in 'Stairway to Heaven' isimli şarkısı şöyle:

Telif hakkı ihlali iddiasını öne süren kişi Spirit grubunun gitaristi Randy Wolfe’nin vekili Michael Skidmore. “Stairway to Heaven”ın grubun gitaristi Jimmy Page ve vokalistli Robert Plant tarafından Wales’de bir kulübede yazıldığı biliniyor. Skidmore ise Led Zeppelin’in 1968 ve 1960 yıllarında Spirit ile birlikte çıktıkları turnede “Taurus” adlı enstrümantal parçayı duyduktan sonra esinlenip “Stairway to Heaven”ı kaydettiklerini iddia ediyor.

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