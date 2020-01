Led Zeppelin, hiç ortaya çıkmayan iki eski kaydını yayınladı

Tarihin en uzun soluklu rock gruplarından Led Zeppelin, daha önce hiç yayınlamadığı iki eski kaydını yayınladı. Efsanevi grubun ilk üç albümü de Haziran ayında yeniden Led Zeppelin hayranlarıyla buluşacak.

1970 yılında kaydedilen ve yeni yayınlanan kayıtlar, "Whole Lotta Love"ın eski bir versiyonu ve blues klasiği "Keys to the Highway".

Grubun vokalisti Robert Plant o yılları şöyle anlatıyor:

"Çok verimli yıllardı, birbirimizin yeteneklerini yeni yeni keşfediyorduk. Birlikte yeni şeyler deniyor, evde dinlemek isteyeceğimiz şarkılar yapıyorduk. Hiç bir şeyi önceden tasarlamıyorduk".

Arşivde iki buçuk yıl

Grubun 70 yaşındaki gitaristi Jimmy Page, arşivlere daldı ve iki buçuk yıllık bir çalışmanın ardından, bu hiç yayınlanmamış kayıtları ortaya çıkardı. Page, eski parçaları yeniden dinleyince hissettiklerini şöyle anlatıyor:

"Parçaları uzun zaman sonra yeniden dinlemek, kendimize olan güvenimi artırdı. İyi olduğumuz inkar edilemez"

Page, yeniden yayınlanacak albümlerde bir çok sürpriz olacağı sözünü veriyor.

"Reissue" albümler, Led Zeppelin'in bilinen şarkılarının alternatif versiyonlarını, canlı kayıtları ve tamamlanmamış parçaları da içerecek. Yıllardır grubun arşivinde duran parçaların hepsi, orjinal albüm kayıtları sırasında alınmış kayıtlar.

Grubun eskiye dönüşü bu üç albümle sınırlı kalmayacak. Led Zeppelin, yayınlanmış dokuz stüdyo albümünün hepsini elden geçirip, kronolojik olarak yeniden yayınlamayı planlıyor.

Led Zeppelin, tarihin en çok albüm satışına ulaşan gruplarından. 111 milyonu Amerika Birleşik Devletleri'nde olmak üzere dünya genelinde 300 milyona yakın albümü satıldı.

Birleşme ihtimali 'sıfır'

1968 yılında kurulan İngiliz grup 1980 yılında, baterist John Bonham'in ölümünün ardından dağılmıştı. Ancak Led Zeppelin'e olan ilgi hala çok yoğun.

Grubun hayattaki elemanları son kez yedi yıl önce Atlantic Records'un kurucusu Ahmet Ertegün anısında Londra'da düzenlenen konser için bir araya geldi.

Yeni bir konser bekleyen Led Zeppelin hayranlarına ise şimdilik iyi haber yok. Grubun yeniden canlı performans sergileme şansı Robert Plant'e göre "Sıfır".