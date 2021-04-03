LED'in mucidi Nobelli Japon fizikçi Akasaki İsamu hayatını kaybetti

Dünyanın ilk verimli mavi ışık yayan diyotunu (LED) icat ederek 2014 Nobel Fizik Ödülü'nü kazanan Japon fizikçi Akasaki İsamu 92 yaşında hayatını kaybetti.

Meijo Üniversitesi, Akasaki'nin, akciğer iltihabı tedavisi gördüğü Nagoya şehrinde öldüğünü açıkladı.

Kagoşima'dan doğan Akasaki, 1952 yılında Kyoto Üniversitesi'nden mezun olmasının ardından Panasonic ismiyle bilinen, dönemin Matsushita Electric Industrial firmasında çalıştı.

Nagoya Üniversitesi'nden 1981'de profesörlük unvanını elde eden fizikçi Akasaki, mucidi olduğu LED sayesinde 2014'te Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi oldu.

Akasaki bu ödülü, meslektaşları Japon Amano Hiroşi ve Japon asıllı ABD'li Nakamura Shuji ile paylaştı.