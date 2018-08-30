LeBron James: Vazgeçmeyeceğim ve durmayacağım

Amerikalı basketbolcu LeBron James, sosyal konularda konuşma yapmak için popülaritesini kaybettiğini söyledi, ancak bu durumun kendisini devam etmekten alıkoymayacağını da ekledi. James'in açıklamaları şu şekilde:

"İnsanların memnun olmasını istiyorum. Snoop Dogg, Tupac, Jay-Z, Biggie Smalls gibi adamların söyledikleriyle büyüdüm. Şimdi de çocuklara ilham kaynağı olma gibi bir şansa sahibim"

"Gün sonunda konuştuğumda, alacağım tepkiyi umursamamam gerektiğine karar verdiğimde aklımdaki şey bunun yalnızca benle ilgili olmadığıydı. Popülaritem azaldı, bu önemli değil. Benim gerçeklerim birçok insanla kıyaslanınca benden çok daha büyük. Bundan vazgeçmeyeceğim ve asla durmayacağım. Yaptığım şeyi, yapmaya devam edeceğim"

TIKLAYIN - LeBron James'ten Donald Trump'a: Sözde başkan; nefret onunla yeniden moda oldu

James, Amerika’daki ırk ilişkilerinin durumu hakkındaki görüşlerini ve Başkan Donald Trump’a yönelik eleştirilerini defalarca paylaşmıştı. Ayrıca James, geçtiğimiz ayda durumu olmayan çocukların okuyacağı "I Promise" adında bir okul açmıştı.