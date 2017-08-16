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Spor

LeBron James'ten Donald Trump'a: Sözde başkan; nefret onunla yeniden moda oldu

ABD'li basketbolcu, Trump'ın Charlottesville'deki olaylar hakkındaki açıklamalara tepki gösterdi

16 Ağustos 2017 18:16

NBA'de Cleveland Cavaliers forması giyen süperstar LeBron James, ABD Başkanı Donald Trump için "Sözde başkan" ifadesini kullanarak, "Nefret Amerika'da hep var oldu. Ama Donald Trump ile yeniden moda oldu" diye konuştu.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Virginia eyaletindeki Charlottesville'deki olaylar hakkında yaptığı açıklamalara bir tepki de Lebron James'ten geldi.

ABD'li basketbolcu önce Twitter'dan "Nefret Amerika'da hep var oldu. Evet, bunu biliyoruz. Ama Donald Trump onu yeniden moda kıldı" mesajını paylaştı.

Lebron James, ardından aile vakfı toplantısında yaptığı konuşmada Charlottesville'de yaşananları "Trajedi" olarak niteledi. Çözümün sevgiden geçtiğini vurguladığı konuşmasında ABD Başkanı Trump için "Sözde başkan" ifadesini kullandı.

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