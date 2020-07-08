LeMan dergisinden sık sık ilan kesme cezaları verilen Evrensel'e karikatürlü destek: Amaçları bizi BİK'tırmak ama bıkmayacağız, yılmayacağız

Mizah dergisi LeMan, Basın İlan Kurumu'nun (BİK) sık sık ilan kesme cezaları verdiği Evrensel gazetesi'ne bir karikatürle destek verdi. Karikatürde cezayı öğrenen gazetenin genel yayın yönetmeni Fatih Polat, "Amaçları bizi BİK'tırmak. Ama bıkmayacağız, yılmayacağız" diyor.

Evrensel Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Polat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Leman dergisinin geçen haftaki sayısında gazetelerine destek için hazırladığı karikatürü paylaştı.