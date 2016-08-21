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15 Temmuz Darbe Girişimi

LC Waikiki'den 'FETÖ' açıklaması

Waikiki'nin ortaklarından İsmail Hakkı Kısacık, TUSKON'a yapılan operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı

21 Ağustos 2016 00:16

Kendilerine “Yurtta Sulh Konseyi” adını veren cuntacıların 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından başlayan soruşturmalar kapsamında düzenlenen operasyonlarda gözaltılar devam ediyor.  Operasyonlar kapsamında LC Waikiki’nin ortakları arasında yer alan İsmail Hakkı Kısacık'ın gözaltına alınmasının ardından şirket yönetimi açıklama yaptı.

Kısacak, TUSKON’a yönelik operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İsmail Hakkı Kısacık, perakende sektöründe faaliyet gösteren LC Waikiki şirketinde, şirketin kuruluşundan bu yana hiçbir zaman yönetim ya da yönetim kurulu üyeliği sorumluluğu üstlenmemiş ve imza yetkisine de sahip olmamış, % 7 ile küçük hissedarımızdır.

"17 Aralık öncesinde dahi tüm burs ve yardımlarını cemaatler yerine devletin resmi vakıflar üzerinden yapma iradesini ve basiretini göstermiş olan markamızın FETÖ ya da başka bir illegal yapılanmayla ne geçmişte ne de günümüzde hiçbir finansal ve kurumsal ilişkisi olmamıştır."

ETİKETLER

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