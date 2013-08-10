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Yaşam

Laz Ralli tahta araba şenliği

Dikkaya Köyü'nde düzenlenen Laz Ralli tahta araba yarışlarına kadın ve erkek kategorilerinde 42 yarışmacı katıldı

10 Ağustos 2013 16:37

 

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesi'nde tahta arabalarla düzenlenen ve 'Laz Ralli' adı verilen tahta araba yarışlarında heyecanlı anlar yaşandı.

Dikkaya Köyü'nde düzenlenen Laz Ralli tahta araba yarışlarına kadın ve erkek kategorilerinde 42 yarışmacı katıldı. Binaların üzerleri, balkonlar ve tarlalardan yüzlerce kişinin izlediği mücadele öncesinde dörtlü gruplar halinde yarışacakların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı. Kağıtlara yazılarak cam kavanoza atılan yarışmacı isimlerini belirlemesi düşünülen köyün yaşlılarından eski milli boksör Bilal Günhar'ın eli kavanoza sığmayınca yarışmacıları belirlemek de küçük bir çocuğa kaldı. Fren sistemi dışında metal aksam kullanılmadan yapılan ve uzunluğu 1 metre 70 santimetre olan tahta arabalarla 700 metrelik dik parkurda yarışan sürücüler heyecanlı anlar yaşadı. Hızlı girdikleri virajları alamayan bazı sürücüler kaza tehlikesi atlattı.

 

'Yavaş düşersin' uyarı tabelası

 

Yarışın yapıldığı pistin kenarlarına Lazca uyarı yazıları yer aldı. Türkçe yazılı bir tabelada da 'Yavaş düşersin' uyarısı dikkat çekti. Önce bayanlar kategorisinde yarışmacılar dereceye girebilek için mücadele etti. Bayan yarışlarında 34 yaşındaki Nazmiye Oral birinciliği elde etti. Daha sonra yapılan erkekler yarışmalarında da Bilal Kaptan birinciliğe ulaştı. Kaptanın tahta aracının arkasında bulunan ve 300 kilometre hızı gösteren tabelanın altında, 'Hedefim ibre sonu, Allah'ım sen beni koru' yazısı dikkat çekti.

 

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