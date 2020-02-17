Lavrov: Türk ve Rus askeri temsilcileri İdlib'de iletişim halinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İdlib bölgesinde bulunan Türk ve Rus askeri yetkililerin tümüyle karşılıklı anlayış içerisinde olduğunu söyledi.

Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı ile ilgili basına bilgi veren ve konferansı değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un en önemli gündem konusu yine İdlib oldu.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile gerçekleştirdikleri görüşmeye çok az değinen Lavrov, İdlib'de yaşanan son süreçteki olayları değerlendirerek bu konuda detaylı açıklamalarda bulundu. Münih'te Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüştüğünü hatırlatan Lavrov, İdlib'de Türk ve Rus askerlerinin sürekli iletişim halinde olduğunu söyledi.

Türk ve Rus orduları arasında karşılıklı anlayış bulunduğunu belirten Lavrov, “Suriye'nin İdlib bölgesinde Rusya Federasyonu askerleri temsilcileri ile Türkiye'nin askeri temsilcileri sürekli iletişim halindedirler ve gelişen süreci göz önüne alıyorlar. Türk ve Rus askerleri karşılıklı anlayışa sahip hareket ediyor” dedi.

Türk ve Rus taraflarının oluşturduğu heyetlerin görüşmelerini sürdürdüğünü hatırlatan Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmeye dair, “Tüm gerçekler masaya yatırıldı” ifadelerini kullandı. Heyetlerarası görüşmelerden umutlu olduğunu dile getiren Lavrov, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı arasında varılan anlaşmalara dayanarak İdlib'de bu kötü durumdan çıkış yolu bulunur” dedi.

(İHA)