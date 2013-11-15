Laure Favre-Kahn'dan 'Özel Gala' Resitali

İstanbul Resitalleri kapsamında 16 Kasım 2013 Cumartesi günü Sakıp Sabancı Müzesi (SSM) - The Seed'te sahne alacak Laure Favre- Kahn, öncesinde 15 Kasım Cuma akşamı Bay İnşaat ve Artful Living'de sanatçı bu resitalde 2013 Nisan ayında piyasaya çıkan, ünlü bestecilerin en güzel dans yapıtlarını kaydettiği "DANSES" albümünü seslendirecek.

Laure Favre-Kahn Dinleyenleri Kendine Hayran Bırakıyor

Romantik dönemin büyük ismi Chopin'i kendine aşık edecek kadar başarılı piyanizmiyle dikkat çeken Fransız sanatçı hakkında “sahne enerjisi ise ışığın efendisi Rembrant'ı kıskandıracak kadar parlak” yorumları yapılıyor. Laure Favre-Kahn, ilk müzik öğrenimini Avignon Konservatuarı'nda aldıktan sonra, 17 yaşında birincilik ile ödüllendirildiği Paris Konservatuarı'na girdi. 1999 yılında Midem Müzik Festivali'ne kabul edildi. ABD'de düzenlenen uluslararası piyano yarışması "Pro Piano Competition"ı 2001'de tüm jüri üyelerinin oybirliği ile kazanarak "Yılın Sanatçısı" seçildi. İlk Carnegie Hall konserinin ardından New York Times'da çıkan olağanüstü övgülerle dolu eleştiri ile dikkatleri üzerine çekti. Geçtiğimiz sezon Hong Kong Senfoni ile konserler veren Favre-Kahn, aynı zamanda Fransız Senfoni Orkestrası, Cannes Orkestrası, Monte Carlo Filarmoni Orkestrası gibi orkestralarla konserler veriyor. Ünlü Fransız piyano virtüözü Laure Favre-Kahn’ın bu güne kadar yayınlanmış toplam 11 albümü bulunuyor.

Bay İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Erol Özmandıracı ise, şehir hayatına sanatla renk katan İstanbul Resitalleri ve benzeri etkinliklere destek vermekten mutlu oldukları ifade ederek şöyle konuştu: “İstanbul gibi değişen ve gelişen bir kentte, sanatın yaşama nüfuz etmesi çok önemli. 42 Maslak projemizde bunu sağlamak için üç perspektifli, bütünsel bir yaklaşımımız var. Sanat mimari tasarımda kendini hissettiriyor, fiziki mekanlarda ve alanlarda sanat eserleri ile proje içerisine yerleşiyor ve sunacağımız yaşam biçiminin sanatın entegrasyonu ile bütünsellik tamamlanıyor. Kendi projemizde sunduğumuz değeri daha da artırmak için, kentin sanat yaşamına da katkıda bulunmaya özen gösteriyoruz. Büyük bir piyona virtüözü olan Laure Favre-Kahn’ı sanatseverlerle buluşturmak bize heyecan veriyor.”

Özmandıracı sözlerini şöyle sürdürdü: “Avrupa ağırlıklı olmak üzere Asya ve Amerika'da konserler veren, önemli festivallere konuk olan dünyanın sayılı piyano virtüözlerinden Laure Favre-Kahn’ı ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Bay İnşaat olarak kendisinin sanat ışığından aldığımız ilham, 42 Maslak projemiz ve Artful Living konseptimiz için yeni bir renk, yeni bir zenginlik olacak.”