LAÜ'de meme kanseri konulu konferans düzenlendi

LEFKE, (DHA) – LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından meme kanseri farkındalık ayı dolayısıyla ‘Meme Kanseri’ konulu konferans düzenlendi. Prof. Dr. Tahir Ercan Patıroğlu, “Meme kanserinden değil geç kalmaktan korkun, kontrollerinizi aksatmayın” dedi.

Konferansta, LAÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Ercan Patıroğlu, meme kanserinin klinik, tanı, tedavi ve korunma aşamaları ile kendi kendine meme muayenesi hakkında katılımcılara önemli bilgiler aktardı.

“Süt bezleri ve kanalları döşeyen hücrelerin kontrol dışı çoğalmaları ve vücudun çeşitli yerlerine giderek çoğalmaya devam etmeleriyle meme kanseri oluşur” diyen Patıroğlu, meme kanserinin kadınlarda en sık görülen kanser olduğunu ve kadınlarda görülen tüm kanserlerin yüzde 30’unu oluşturduğunu dile getirdi. Meme kanserinin kansere bağlı ölümlerin yüzde 18’ini oluşturduğunu ve büyük çoğunluğunun da sebebinin bilinmediğini ifade eden Patıroğlu, birçok risk faktörünün olduğunu, kadınlarda meme kanseri ile toplumsal düzeyde mücadele etmek için önerilen ve etkinliği kanıtlanmış birincil korunma yönteminin olmadığını belirtti.

Patıroğlu, meme kanserinin belirtilerini; memede kitle, meme başında yara ve içeri çekilme, meme başından kendiliğinden gelen akıntı, meme cildinde renk değişikliği, şekil bozukluğu, portakal kabuğu görünümü, yara, memede çukurlaşma, şişme, iki meme arasında simetrinin bozulması ve koltuk altında ele gelen kitle olarak sıraladı.

TEDAVİ, HASTALIĞIN EVRESİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

Meme kanserinde tedavileri; cerrahi tedavi, kemoterapi, radyoterapi, hormon tedavisi ve immunoterapi olarak sıralayan Patıroğlu, tedavinin hastalığın yakalandığı evreye ve hastaya göre tek başına veya değişen kombinasyonlar halinde kullanıldığını ifade etti. Patıroğlu, önemli olanın henüz klinik bulgular ortaya çıkmadan yakalamak olduğunu belirterek, kendi kendine meme muayenesi, klinik meme muayenesi, mamografi, ultrasonografi, MRI, Biopsi’nin önemini vurguladı.

ÖDEM, KIZARIKLIK VEYA KOLTUK ALTINDA KİTLE VARSA DİKKAT

Kendi kendine meme muayenesinin 20 yaşından itibaren ayda bir kez düzenli olarak yapılması gerektiğini söyleyen Patıroğlu, muayenedeki amacın kadınların kendi vücutlarının sorumluluğunu alması, kendi meme dokusunu daha iyi tanıması ve memelerde oluşabilecek değişiklikleri erken fark etmesi olarak sıraladı.

Patıroğlu, memede kitle, büyüme, meme cildinde çekinti, ödem, kızarıklık, koltuk altında kitle, meme başında kendiliğinden akıntı, kaşıntı, pullanma olduğu zaman doktora başvurulması gerektiğini dile getirdi. “Meme kanserinden değil geç kalmaktan korkun, kontrollerinizi aksatmayın” diyen Patıroğlu, tedavide başarı sağlamada en önemli nedenin hastalığın erken evrede yakalanması olduğunu vurguladı.