LAÜ Rektörü Prof. Dr. Yükselen: Kuzey Kıbrıs dünyanın en güvenli ülkesi

SEFA KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA) - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, \"Kuzey Kıbrıs’ın ılıman iklimi, dünyanın en güvenli ülkelerinden biri oluşu ve çok sayıda üniversite seçenekleri ile öğrencilerin yükseköğrenim için öncelikli olarak tercih edebilecekleri bir ülke olduğunu düşünüyorum\" dedi.

LAÜ, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre bin 638 öğrenci ile en iyi tercih alan üniversite oldu. Demirören Haber Ajansı\'nın sorularını yanıtlayan Yükselen, \"2018 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları incelendiğinde, genel olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine yerleşen öğrenci sayılarında gerçekleşen ciddi düşüş net bir şekilde görülmektedir\" ifadelerini kullandı.

Öğrenci sayısındaki düşüşün en önemli nedeninin yaşanan ekonomik kriz olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Yükselen, \"Bu tablodan, en az etkilenen üniversitelerden biri Lefke Avrupa Üniversitesi olmuştur. YKS yerleştirme sistemindeki değişiklik ve ekonomik krizle birlikte böyle bir sonucun ortaya çıkabileceğini önceden öngörmüş ve gerekli strateji ve politikaları hayata geçirmiştik\" diye konuştu. LAÜ Rektörü şöyle devam etti; \"Bunun yanında uluslararası bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca tescillenmiş kaliteli eğitim veren programlarımız, etkili tanıtım stratejileri, hayata geçirdiğimiz uygun fiyat politikası ve Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) yurtlarının bölgemizde olmasının da bizim en az etkilenen üniversitelerden biri olmamıza katkı yapan faktörler arasında olduğunu düşünmekteyim\" şeklinde açıklamada bulundu.

Kuzey Kıbrıs\'ın öğrenciler için eşsiz seçeneklere sahip olduğuna da dikkat çeken Yükselen şunları söyledi:

\"LAÜ ise öncelikle Kuzey Kıbrıs’ın en güvenli, huzurlu ve öğrenci dostu bölgelerinden biri olan Lefke’de bulunmaktadır. Lefke, doğal, güvenli ve bozulmamış güzellikleri ile öğrenciler için doğal ve tarihsel bir çekim ortamı oluşturmaktadır. Ayrıca LAÜ’nün sakin ve güvenli kampüs yaşamı, güçlü akademik kadrosu, geniş burs olanakları, uygun fiyat politikası, araştırma laboratuvarları, uluslararası prestijli üniversiteler ile işbirliği anlaşmaları, İngiltere’de anlaşmalı olduğu üniversitelerle çift diploma imkanı sunması, bağımsız akreditasyon kuruluşlarınca tescillenmiş kaliteli eğitim veren programları ve öğrenci memnuniyeti odaklı eğitim anlayışı ile öncelikli olarak tercih edilmesi gereken üniversitelerden biri olduğunu düşünüyorum.\"

ÜNİVERSİTELERİN MARKA OLMASI

\"KKTC üniversitelerinin daha çok gelişmesi, dünyaya açılması veya dünya markası olma yolunda ilerlemesi için öncelikli olarak üniversitelerin eğitim verdikleri programları uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite ettirmeleri gerekmektedir\" ifadelerine kullanan Yükselen, \"Ayrıca üniversitelerin öğrenci çekmeyi hedefledikleri ülkelerde etkili tanıtım çalışmalarını yoğunlaştırmaları ve bu ülkelerde yükseköğrenimle ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde projeler geliştirmelerinin de önemli unsurlar arasında olduğunu düşünüyorum. Tüm üniversiteler uluslararası işbirliklerini en üst düzeye çıkarmak için yoğun gayret göstermelidirler\" diye konuştu.

Üniversitelerdeki akademik kadronun da çok önemli olduğuna vurgu yapan Yükselen, \"Üniversitelerin uluslararası alanda çok daha iyi noktalara gelmesi için önemli bir diğer unsur ise alanında uzman ve isim yapmış bilim insanlarından oluşan bir akademik kadroya sahip olmalarıdır. Ayrıca, KKTC’nin, yükseköğretimle ilgili devlet politikasını tüm paydaşların görüşlerini de alarak ivedilikle oluşturması gerekir\" dedi.

\'ÖĞRENCİLERİMİZE TEMİNAT VERİYORUZ\'

Prof. Dr. Yükselen, LAÜ\'yü tercih eden ve etmesini istediği öğrencilere de seslendi. Yükselen, \"Eğitim sektöründe 28 yıllık deneyimi olan üniversitemiz, öğrencilerini bilimi ve teknolojiyi kullanan, demokrasiye, insan haklarına saygılı, erdemli, çözüm üretebilen, araştıran, sorgulayan, etik değerlere ve ulusal değerlere bağlı, bilimin ve aklın yol göstericiliğinden ayrılmayan, dünyanın her ülkesinde çalışabilecek birikime sahip, çağdaş bireyler olarak yetiştirmektedir. Biz Lefke Avrupa Üniversitesi olarak zengin akademik kadromuz, ileri teknoloji ürünü cihazlarla donatılmış laboratuvarlarımız ve araştırma alt yapımızla öğrencilerimize en iyi koşullarda eğitim görme teminatı veriyoruz\" şeklinde konuştu.

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