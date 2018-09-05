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Eğitim

LAÜ oryantasyon günleri 6 Eylül'de başlayacak

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ), yeni öğrencileri için 6 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında oryantasyon programı düzenleyecek

05 Eylül 2018 17:37

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ), yeni öğrencileri için 6 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında oryantasyon programı düzenleyecek.

Öğrencileri yeni eğitim hayatlarına iyi bir motivasyonla başlatmak ve yeni arkadaşlarıyla kaynaştırmak amacıyla düzenlenen programda pek çok farklı ve eğlenceli aktivite gençleri bekliyor. Her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen oryantasyon günleri üniversiteye yeni kayıt yaptıran öğrencilerin üniversiteye, KKTC’ye uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, üniversitenin birimlerini ve olanaklarını tanımalarına olanak sağlayacak. Oryantasyon programı kapsamında kampüs içerisinde gerçekleşecek etkinliklerin yanında, Lefke ve bölgesinin tarihi ve kültürel güzelliklerini içinde barındıran geziler düzenlenecek.

(FOTOĞRAF)

 

 

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