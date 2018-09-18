LAÜ Mezunları anılarını tazeledi

LEFKE,(DHA) - LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) tarafından organize edilen “LAÜ Mezunlar Buluşması” kapsamında LAÜ mezunları EUL Lounge’da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi.

LAÜ’de almış oldukları eğitimin ardından kariyerlerine birçok önemli işletme veya kuruluşta devam eden mezunlar gecede, akademisyenler ile görüşme, aynı sıraları paylaştıkları arkadaşları ile de anılarını tazeleme fırsatı buldular. Düzenlenen bu anlamlı etkinlikte, LAÜ Mütevelli Heyeti Başkan ve Üyeleri, LAÜ Rektörü, Rektör Yardımcıları, Genel Sekreter, akademisyen ve idari yöneticiler yer aldı.

\"AKREDİTASYONLAR LAÜ’NÜN GELDİĞİ NOKTANIN EN NET GÖSTERGESİDİR\"

LAÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen, “Bugünün sizler ve bizler için önemi gerçekten anlatılamaz. Bugün bu etkinliği gerçekleştirebiliyorsak bu bizim için büyük bir gurur kaynağıdır. Ümit ederim ki bu anlamlı buluşmayı geleneksel hale getirip, sizlerle birlikte olacağız ve Lefke Avrupa Üniversitesi ailesini hep birlikte daha yukarılara taşıyacağız” dedi.

LAÜ’nün çeşitli uluslararası akreditasyonları aldığını söyleyen Yükselen,akreditasyonların akademik olarak LAÜ’nün geldiği noktanın en net göstergesi olduğunu ifade etti. LAÜ’nün Türkiye’deki çeşitli vakıf üniversiteleri arasında hatırı sayılabilir bir yere geldiğini belirten Yükselen, “Çalışmalarımıza hiç bir zaman tevazumuzu ve çalışma azmimizi kaybetmeden devam ettik ve devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

\"SİZLERİ HER ZAMAN ANIMSADIĞIM GİBİ BU GECEYİ DE ANIMSAYACAĞIM\"

LAÜ’de 1990 yılında idari memur olarak çalışmaya başlayan LAÜ Genel Sekreteri Mehmet Yalçın,“28 yıldan sonra ilk kez böyle bir gurur gecesinde buluşmanın ve sizlere konuşma yapmanın büyük bir kıvancı içerisindeyim. Böylesi anlamlı bir geceyi bizlere yaşattığı için Rektörümüz Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e ve tertip komitesine teşekkürlerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Yalçın, “Bugün aramızda bulunan değerli mezunlarımızla yıllar sonra biraraya gelmek ve her birinin başarılarını görmek bizleri gururlandırmıştır” diyerek Türkiye, KKTC ve dünyanın çeşitli ülkelerinden davete katılan mezunlara teşekkür etti.

\"BENİM HİÇ UNUTAMADIĞIM GÜN, 1995 YILINDA LAÜ’DEN MEZUN OLDUĞUM GÜNDÜR\"

Ekonomi Bölümü 1995 yılı mezunu Baran Sağkoç, “23 yıldır Kıbrıs’a ve üniversiteme gelmemiştim. Bu yüzden her zaman içimde bir burukluk vardı. İnsanların unutmadığı günleri vardır, benim hiç unutamadığım gün ise, 1995 yılında LAÜ’den mezun olduğum gündür” diyerek, LAÜ’den mezun olduktan sonra sadece bir meslek edinmediğini, unutulmaz arkadaşlıklar ve dostluklar kurduğu ifade etti ve şunları söyledi:

\"Böyle özel bir günde bulunduğumuz ve bize bu günü yaşattıkları için başta LAÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Kamil Gilanlıoğlu’na, Rektör Prof. Dr. Mehmet Ali Yükselen’e, bu organizasyonda emeği geçen tüm çalışanlara ve LAÜ mezunu olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum.\"

\"LAÜ KALİTESİNİ HER YÖNÜYLE İSPATLAYAN BİR ÜNİVERSİTEDİR\"

1990 yılında LAÜ’nün İşletme Bölümü’ne kayıt yaptıran Ahmet Özçelebi ise, üniversiteye ilk kayıt olan Kıbrıslı Türk öğrencilerden biri olduğunu, 1990-1991 yılında LAÜ’de Hazırlık Okulu’nda aldıkları İngilizce eğitimin İngiltere’de alınan bir kurs kadar iyi olduğunuve LAÜ’den aldığı diploma ile İngiltere’de yüksek lisansını 1995 yılında başarı ile tamamlayabildiğini ifade etti. Özçelebi, “LAÜ kalitesini her yönüyle ispatlayan bir üniversitedir. Ne mutlu bize ki böyle bir üniversitenin mezunlarıyız” dedi.

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