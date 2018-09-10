LAÜ lisansüstü programlarında yüzde 50 burs imkanı sağlıyor

LEFKE, (DHA)- LEFKE Avrupa Üniversitesi (LAÜ) 2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi için yüksek lisans ve doktora programlarına başvurmak isteyen kamu personeline, askeri personele, emniyet mensuplarına ve LAÜ mezunlarına yüzde 50 burs imkanı sunuyor.

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) ve Yüksek Öğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) tarafından onaylı yüksek lisans ve doktora programlarına başvuru kabul eden üniversite, nitelikli araştırma ve uzmanlar yetiştirmeyi hedefliyor. Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Araştırma Enstitüsü bünyesinde yer alan fen, sağlık ve sosyal bilimler alanlarını içeren yüksek lisans ve doktora programlarına öğrenci kabul eden LAÜ, eğitim dili İngilizce ve Türkçe olan lisansüstü düzeydeki eğitim-öğretim programlarına kayıt yaptırmak isteyen kamu personeline, askeri personel, emniyet mensuplarına ve LAÜ mezunlarına ise yüzde 50 burs imkanı sunuyor.

LAÜ’nün başvuru kabul edeceği yüksek lisans ve doktora programları şöyle sıralanıyor:

Yüksek lisans programları; Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bilgisayar Mühendisliği, Çevre Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İletişim Bilimleri, İngilizce Öğretmenliği, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Mimarlık, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sağlık Yönetimi, İnşaat Mühendisliği, Uluslararası Ekonomi ve Finans, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Eğitim Öğretmenliği, Eğitim Yönetimi ve Denetimi, Beslenme ve Diyetetik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmet, Hemşirelik, Psikoloji, Özel Yetenekliler Eğitimi.

Doktora programları; Bahçe Bitkileri Üretimi ve Pazarlaması, Bilgisayar Mühendisliği, İletişim Bilimleri, İşletme, Mimarlık, Eğitim Yönetimi ve Denetimi,Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Çevre Bilimleri,Sağlık Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Özel Eğitim Öğretmenliği.

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