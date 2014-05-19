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Kültür-Sanat

Latife Hanım'ın satışa çıkarılan mektubuna savcılık el koydu

Latife Hanım'ın Atatürk’ten boşanırken taleplerini içeren mektubu, aile fertlerinin itirazları sonucu savcılık tarafından polise teslim edildi

19 Mayıs 2014 16:59

Latife Hanım’ın Mustafa Kemal Atatürk’ten boşanırken taleplerini de içeren mektubu, aile fertlerinin itirazları sonucu savcılık kararıyla müzayedede satışa çıkarılmadı. Levant Antika tarafından Rixos Pera Otel’de önceki gün düzenlenen müzayedede satışa sunulması planlanan, cumhuriyetin ilk dönemlerine ışık tutacak bir belge niteliğindeki Latife Hanım’ın Atatürk’ten boşanırken taleplerini içeren 7 sayfalık mektubuna, aile yakınlarının itirazları sonucu savcılık kararıyla el konuldu. 

 

‘Polis zoruyla alırız’

 

Levant Antika Sahibi Kemal Can Süleymaniye, mektubun özel bir koleksiyoner aracılığıyla kendilerine ulaştığını söyledi. Süleymaniye, Latife Hanım’ın taleplerinin yanı sıra cumhuriyetin ilk dönemiyle ilgili çarpıcı bilgilerin bulunduğu belirtilen mektubun müzayede kataloglarında yer almasının ardından Latife Hanım’ın en son kuşaktan akrabaları tarafından kendilerine eserin satılmaması için değişik tekliflerde bulunulduğunu anlattı. Bir aile ferdinin mektubu açılış fiyatına almak istediğini aktaran Süleymaniye, “Diğer bir yakını, eser müzayedeye çıkmadan mektubu polis zoruyla aldıracaklarını söyledi. Başka bir aile ferdi de eseri müzayedede tekrar alacaklarını iletti” dedi.

 

‘KOM polisine teslim ettim’

 

Müzayedeye 3 gün kala aile fertlerinin itirazı sonucu cumhuriyet savcılığı tarafından kendilerine el koyma kararının tebliği edildiğini anlatan Süleymaniye, şunları söyledi, “Savcılık kararında, müzayedede yer alan 1363 lot numaralı mektuba savcılık kararıyla el konulduğu ve 7 sayfadan oluşan mektubun incelenmek üzere Türk Tarih Kurumu’na teslim edilmesine ve bilirkişi tarafından incelenmesi gerektiğine karar verildiği yazıyordu. Ayrıca mektubun burada incelendikten sonra asıl sahibine verilmesine ve eserin üzerinde alım satımla ilgili bir yasak olmayacağını içeren kararlar yazıyordu. Ben de mektubu incelenmek üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bir tutanak karşılığında teslim ettim.” Süleymaniye, eserin kendilerine teslim edilmesi durumunda satacaklarını dile getirerek, “Müzayede yoluyla satışa çıkaracağız. Elde edilen geliri ise Soma’daki maden faciasında mağdur olan işçi ve yakınlarına bağışlayacağız” ifadelerini kullandı.

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