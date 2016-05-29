Lastik değiştirmeye çalışırken canından oldu

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde, yol kenarında otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmek isteyen Eyyüp Baydut adlı sürücüye yoldan geçen kamyonet çarptı. Baydut olay yerinde hayatını kaybetti.
Habertürk’ün haberine göre, Susurluk-Balıkesir yolu Demirkapı-Varan tesisleri arasında 16 AL 922 plakalı otomobilinin patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan Eyyüp Baydut’a aynı yönden gelen 34 DY 8503 plakalı kamyonet arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Baydut olay yerinde hayatına kaybetti. Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.