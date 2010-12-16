Larry King bu gece son kez yayında

T24 - Son dönemdeki gaflarıyla eleştirilere hedef olan 77 yaşındaki Larry King, 25 yılın ardından ekranlara veda ediyor.





Reytingleri günden güne kan kaybetse de, gündemden fazla haberi olmasa da hatta röportajlarına hazırlıksızlığıyla ünlü olsa da 25 yılda 50 bin konuğu ağırlayan Larry King hâlâ bir televizyon ikonu.



Amerikan haber kanalı CNN'in prime time talk showcusu Larry King'in son programına başta iyi arkadaşı olduğu söylenen Ryan Seacrest olmak üzere, Bill Maher ve pek çok ünlü konuğun daha katılması bekleniyor.



CNN, King için en çok ilgi çeken programlarından bir kolaj video da hazırladı. Videoda, talk showcunun 1993 yılında Al Gore ve Ross Perot'u tartıştırdığı ve 20 milyon kişinin izlediği programı, Marlon Brando'nun King'i dudaklarından öpüşü ve O.J. Simpson'ın kaçış görüntüleri gibi ilgi çekici sahneler yer alıyor.



Sunucunun Ringo Starr'ı George Harrison ile karıştırdığı veya dizisini bitiren Jerry Seinfeld'e dizisinin iptal edildiğini söylediği ünlü gafları ise bu görüntüler arasında bulunmuyor.





