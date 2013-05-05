Larissa: Dağhan Külegeç çok pis

Dağhan'ın karizmatik birisi olduğunu anlatan Gacemer, "Dağhan komik ama hiçbir şey yapmıyor. Çok güzel uyuyor vallaha, profesyonel. Ama komik bir insan. Pis, çok pis..." dedi.

Larissa, Survivor adasında her şeyin doğru ve gerçek olduğunu mizansen olmadığını da sözlerine ekledi.



'En büyük sorun tuvalet'



Survivor 2013'te yarışan ve elenen ünlülerden Larissa Gacemer, tuvalet için su ve tuvalet kağıdı olmadığını açıkladı. Larissa, kamptan uzakta ihtiyaçlarını giderdikten sonra denizde temizlendiklerini anlattı.

Larissa, "Erkekler bir tarafa, biz başka tarafta gidiyoruz. Ormanda, zor bir şey" diyerek kadınlarla erkeklerin farklı tuvalet noktaları olduğuna değindi. Larissa, geceleri ise tuvalet için bulundukları yerden çok da fazla uzaklaşamadıklarını belirtti.