Lara Kamhi'nin iki yeni eseriyle yer aldığı Interference Sergisi Tunus'ta açıldı

Sanatçı Lara Kamhi’nin iki yeni eseriyle yer aldığı ve Tunus’ta düzenlenen INTERFERENCE sergisinin açılışı gerçekleşti.

Kamhi’nin, tek Türk sanatçı olarak yer aldığı uluslararası ışık ve gölge sanatı projesi INTERFERENCE, 9 Eylül’e kadar ziyarete açık.

Kamhi “Disappearance/Kayboluş” adlı yeni eserinde ışıklarla, filtre, cam ve demir kafesler aracılığıyla sürekli değişen ve dönüşen bir tablo yaratıyor. Işık, oluşturduğu farklı şekiller ve renklerle eserin ana unsurlarını görünenin içinde görünmez kılıyor. “Grid/Kafes” adlı eser ise, algının doğrusal olmayan doğasını ve görme yetisinin fani ancak manipülatif yapısını irdeliyor.