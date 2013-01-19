Lance Armstrong'un, doping itirafını 3,2 milyon kişi izledi

ABD'li bisikletçi Lance Armstrong'un, 7 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunu, doping yaparak elde ettiğini itiraf ettiği program, 3,2 milyon televizyon seyircisi tarafından izlendi.

Ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in, perşembe günü yayınlanan "Oprah's Next Chapter" isimli programına katılan Armstrong, doping yaptığını kabul etmiş ve çok üzgün olduğunu söylemişti.

Armstrong, program esnasında, yasaklı ve büyümeye yardımcı maddeler kullandığını itiraf ederek Fransa Bisiklet Turu'ndaki 7 şampiyonluğun başka şekilde mümkün olamayacağını savunmuştu.

Winfrey'in, geçen yıl 11 Mart'ta hayatını kaybeden şarkıcı Whitney Houston'ın kızı Bobbi Kristina ile yaptığı röportaj 3,5 milyon kişi tarafından seyredilerek programın rekorunu kırmıştı.

Ağustos ayında şarkıcı Rihanna'nın konuk olduğu program ise 2,5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.