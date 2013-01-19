T24 LogoT24 Logo
Magazin

Lance Armstrong'un, doping itirafını 3,2 milyon kişi izledi

Oprah Winfrey'in programına katılan Armstrong, doping yaptığını kabul etmiş ve çok üzgün olduğunu söylemişti

19 Ocak 2013 14:53

ABD'li bisikletçi Lance Armstrong'un, 7 Fransa Bisiklet Turu şampiyonluğunu, doping yaparak elde ettiğini itiraf ettiği program, 3,2 milyon televizyon seyircisi tarafından izlendi.

Ünlü televizyon sunucusu Oprah Winfrey'in, perşembe günü yayınlanan "Oprah's Next Chapter" isimli programına katılan Armstrong, doping yaptığını kabul etmiş ve çok üzgün olduğunu söylemişti.

Armstrong, program esnasında, yasaklı ve büyümeye yardımcı maddeler kullandığını itiraf ederek Fransa Bisiklet Turu'ndaki 7 şampiyonluğun başka şekilde mümkün olamayacağını savunmuştu.

Winfrey'in, geçen yıl 11 Mart'ta hayatını kaybeden şarkıcı Whitney Houston'ın kızı Bobbi Kristina ile yaptığı röportaj 3,5 milyon kişi tarafından seyredilerek programın rekorunu kırmıştı.
Ağustos ayında şarkıcı Rihanna'nın konuk olduğu program ise 2,5 milyondan fazla kişi tarafından izlenmişti.

ETİKETLER

lance armstrongoprah winfrey

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24