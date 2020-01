Lamborghini'den tek koltuklu otomobil

İtalyan spor otomobili üreticisi Automobili Lamborghini 50. kuruluş yıldönümüne özel olarak ürettiği ''Egoista'' isimli yeni aracını görücüye çıkardı. Tek koltuğa sahip araç, 600 beygirgücüne sahip 5.2 lt hacimli V10 motorla çalışıyor.

Şirket yaptığı açıklamada, sürücü bölümünün "yaşam hücresi" görevi görecek şekilde aracın diğer kısımlarından ayrı tasarlandığını ve Apache saldırı helikopterinden esinlenerek dizayn edildiğini belirtti.

ntvmsnbc'nin The Wall Street Journal'e dayandırdığı haberine göre, geçen ay piyasaya çıkan Aventador'un yıldönümüne özel üretiminin aksine Egoista için seri üretim yapılmayacağını da belirten şirket, Lamborghini araçların "birkaç kişinin" olabileceğini fakat Egoista'nın "kendisine has" olduğunu ve "her zaman, herkes için bir rüya olarak kalacağını" kaydetti.