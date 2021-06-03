Lale şeklindeki rüzgar türbinleri gürültüyü, tehlikeyi ve görüntü kirliliğini ortadan kaldırmayı amaçlıyor

ABD ve Hollanda merkezli Flower Turbines, yeşil enerjiyi herkes için ulaşılabilir hale getirmeyi ve rüzgar santrallerini yeşil enerji endüstrisinde bir lider haline getirmeyi hedefliyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Rotterdam, Amsterdam, Almanya, İsrail ve Kolombiya'da tesislere sahip şirket, türbinlerinin, kuşlar ve doğal yaşam için hiçbir tehlike oluşturmadığını ve insanlar tarafından algılanamayan düşük frekansta bir sesle çalıştığını iddia ediyor.

Flower Turbines'in CEO'su Dr. Daniel Farb, "Büyük rüzgar türbinleri, çok verimlidir ancak kesinlikle gürültü üretiyorlar ve çevresel bozulmaya katkı sağlıyorlar. Bu sorunları çözmenin, rüzgar enerjisini herkes için kullanılabilir hale getirmenin bir yolunu arıyordum. 'Sessiz ama aynı zamanda verimli olabilecek bir rüzgar türbini nasıl yapabilirsiniz?' sorusunu, "eko-sanat" tasarımıyla çözmeyi umuyorum."

Rüzgar ve güneş enerjisiyle çalışan elektrikli bisiklet şarj istasyonları oluşturarak insanları e-mobiliteye teşvik eden şirketin Avrupa direktörü Roy Osinga: “Büyük enerji şirketlerinin rakibi veya alternatifi değiliz. İşlerini gerçekten sürdürülebilirliğe yönlendirmek isteyen şirketler ve kurumlar için bir çözüm sağlayıcıyız.”

Rüzgar santrallerine karşı çıkanlar genellikle estetik şikayetlerini ve gürültü endişelerini de dile getiriyordu. Kimse 200 metre yüksekliğe kadar çok gürültü yapan bir türbinin yanında yaşamak istemiyordu.

İlginç rüzgar türbinleri, rüzgar enerjisinin ön saflarında yer almaya başladı

Rüzgar türbinlerinin beyaz kanatları olmadan rüzgarlardan, gelen enerjiyi kullanabilen bir türbin olan Vortex Bladeless, titreşimli seks oyuncaklarına benzetildiği için Mart ayında Reddit'te viral olmuştu.

Whitstable'da bir kulübede çalışmalarına başlayan Alpha 311 adlı başka bir şirket, rüzgar olmadan elektrik üretebileceğini iddia ettiği küçük ve dikey rüzgar türbini üretmeye başlamıştı.