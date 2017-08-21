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Kültür-Sanat

Lale Devri aşkının hikayesini Tayvan'da anlatacaklar

İSTANBUL, (DHA) 2013 yılından bu yana Hocapaşa Kültür Merkezi’nde sergilenen Beyazgül dans gösterisi, Tayvan'da sahnelenmesi için teklif aldı

21 Ağustos 2017 13:07

İSTANBUL, (DHA) 2013 yılından bu yana Hocapaşa Kültür Merkezi’nde sergilenen Beyazgül dans gösterisi, Tayvan\'da sahnelenmesi için teklif aldı. Bugüne kadar binlerce kişi tarafından izlenen gösteriyi izleyen ve Taipei\'de de bir  topluluğun yöneticisi olan, eski dansçı  Violet Lee’den geldi. Gösteriyi izlediği an aşık olduğunu ve ülkesinde Tayvanlı ve Türk dansçılarla birlikte sahnelemek istediğini söyleyen Lee, ‘İşbirliği teklifini kabul  eden Hocapaşa Kültür Merkezi Başkanı Kemal Çakırgöz, Sanat Yönetmenleri Vildan Kavakgil ve Özge Akıncı’ya hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim’ dedi. Lee, “Türk dans kültürünün zenginliği beni büyülediği gibi Tayvanlıları da büyüleyeceğinden emindim, gösteri sonunda seyircilerin tepkisi de bunu gösterdi. Eğer, kabul ederlerse Türk sanatçılarla işbirliğimizin devamını arzu ediyorum” dedi. 

Gösterinin sanat yönetmenliğini üstlenen Türk sanatçılar Vildan Kavakgil ve Özge Akıncı ise Türk olarak eserimizi burada Tayvanlı dansçılarla sahnelemek büyük bir gurur kaynağı oldu. Ülkemize kilometrelerce uzaklıkta bulunan bir ülkede, eserimizi çalıştırmak ve sahnelemek zor ama son derece heyecan vericiydi. Türk Kültürünü Tayvan’a taşımaktan mutluyuz” ifadelerini kullandılar. 

Hocapaşa Kültür Merkezi Başkanı Kemal Çakırgöz ise 6 aylık zorlu  bir çalışmanın sonunda sahnelenen gösteriye yoğun ilgi gösterdikleri için Taipei Türk Ticaret Ofisi Başkan Yardımcısı Erhan Gülmez ve ekibine de teşekkür etti.

GERÇEK BİR AŞK HİKAYESİ

Beyazgül dans gösterisi Osmanlı\'nın meşhur dönemi Lale devrinde Hollanda Konsolosu ile bir cariye arasında yaşanmış gerçek bir aşk hikayesini anlatıyor. Dans tiyatrosu harem yaşamı, doğum şöleni, askerlerin eğitimi ve Patrona Halil İsyanı gibi olayları danslarla anlatıyor. Gösteri muhteşem kostümler, müzikler, video mapping’in görkemli bir koreografiyle harmanlanmasından oluşuyor.

(FOTOĞRAFLI)

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