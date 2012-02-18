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Kültür-Sanat

Lâl Gece ve Tepenin Ardı Berlin'den ödülle döndü

Reis Çelik'in yazıp yönettiği "Lal Gece" gençlik filmi kategorisinde ödüle layık görülürken, Emin Alper de 'Tepenin Ardı' filmiyle Caligari ödülünü aldı.

18 Şubat 2012 11:45

T24 - Berlin Film Festivali'nde iki Türk filmi ödüle layık görüldü. Reis Çelik'in yazıp yönettiği "Lal Gece" gençlik filmi kategorisinde ödüle layık görülürken, Emin Alper de 'Tepenin Ardı' filmiyle Caligari ödülünü aldı.
 
Sürmekte olan Berlin Film Festivali’nde iki Türk filmi ödül aldı.

Reis Çelik'in yazıp tönettiği ve İlyas Salman'ın başrolde yer aldığı "Lal Gece" "Jenerasyon 14 artı" jürisinin seçtiği gençlik filmleri kategorisinde en iyi film seçilerek "Kristal Ayı" ödülüne layık görüldü.

Berlin'de ödül alan bir diğer Türk filmiyse Emir Alper'in çektiği "Tepenin Ardı" yapımı oldu.

Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen 62. Berlin Film Festivalinin forum bölümünde yönetmenliği Emin Alper'in yaptığı ''Tepenin Ardı'' filmi, ''Caligari'' ödülüne layık görüldü.

Berlin Filmhaus'ta düzenlenen törende, Emin Alper ödülünü jüri başkanı Rüdiger Suchsland'ın elinden aldı.

Jürinin Turkiye’den çağdas bir western filmi olarak niteledigi film, törenin ardindan bir kez daha seyirciyle buluştu.

Emin Alper, gazetecilere yaptığı açıklamada, ünlü yönetmen Nuri Bilge Ceylan'ın da aynı ödülü 14 yıl önce aldığını hatırlatarak, ''Ben her yıl ödülün kimin aldığını takip ederdim. Ödül aldığım için onur duydum, mutlu oldum. Tüm ekibime ve eşime desteklerinden ötürü teşekkür ederim'' dedi.

Türk-Yunan yapımı filmde Tamer Levent, Reha Özcan ve Mehmet Özgür rol alıyor.

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