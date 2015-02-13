'Laik ve Bilimsel Eğitim' talebiyle okullar bugün boykot edilecek

Alevi dernekleri, Eğitim-Sen ve Birleşik Haziran Hareketi (BHH) ‘Laik ve Bilimsel Eğitim’ bugün Türkiye genelinde boykota gidecek. Boykot gereğince, öğrenciler bugün okula gitmeyecek.

Boykot çağrısı kapsamında öğrenci velilerine bir mektup yazan BHH, “Bir çocuk ancak sorgulayarak, eleştirerek ve şüphe duyarak kararlılığını, inadını ve umudunu koruyabilir” ifadelerini kullandı.

BHH’nin mektubunun devamında, “13 Şubat’ta iktidarı uyarmak için çocuklarımızı okula göndermiyoruz. O günü çocuklarımıza ayıracağız. Alternatif dersler, çocuk oyunları ve şenliklerle özgür bir geleceğe olan umudumuzu güçlendireceğiz. Sizleri bekliyoruz” denildi.

'En önemli sorumluluğumuz boykot örgütlemektir'

BHH daha sonra hazırladığı çağrı metninde ise şu ifadelere yer verdi: “En önemli siyasi sorumluluk kuşkusuz 13 Şubat’ta Haziran’ın çağrısıyla etkili ve güçlü bir BOYKOT örgütlemektir.

Laik ve Bilimsel Eğitim İçin AYAKTAYIZ mücadelesi 11 Ocak durağının ardından, şimdi 13 Şubat boykotuna ilerliyor. Eğitimdeki dinselleşmenin geldiği boyutlar herkesin malumu. 19. Eğitim Şurası ile birlikte karma eğitimin kaldırılmasını da içerecek şekilde alınan kararlar çocuklarımızın geleceğini tümüyle AKP’nin tahakkümü altına alınması anlamına geliyor.

Haziran Hareketi, BOYKOT çağrısıyla eğitimdeki dinselleşmeye karşı birleşik bir mücadelenin de önünü açıyor. Şimdiye kadar eğitim emekçilerinin, öğrencilerin ve velilerin birlikte mücadele ederek kazandığı lokal deneyimler var. Ancak bu bütünsel bir karşı koyuş noktasına çıkartılamadı. Eğitimdeki mücadelenin parçalılığı ortadan kaldırılamadığından etkili olması da sağlanamadı. Haziran Hareketi’nin 13 Şubat’taki BOYKOT çağrısının anlamı eğitimdeki dinselleşmeye karşı laiklik temelinde doğrudan siyasi ve bütünsel bir mücadelenin başlatılmasıdır.

Evet, AKP’nin saldırdığı her alanda kora kor dişe diş bir mücadele içinde kazanabiliriz. Bunun için 13 Şubat’ta okullarımızı ve çocuklarımızın geleceğini savunmakla işe başlıyoruz.”

Öte yandan boykot henüz yapılmadan, Türkiye'nin pek çok ilinde polis gözaltı işlemi yaptı. İstanbul, Artvin, Antalya, Edirne ve İzmir'de polis boykota çağrı yapan Birleşik Haziran Hareketi temsilcileri ve üyelerini gözaltına aldı.

İzmir Valiliği de, 'Laik ve Bilimsel Eğitim’ talebiyle 13 Şubat’ta yapılacak boykot eylemine ilişkin, "BHH, AKP, cumhurbaşkanı ve başbakan karşıtıdır. Boykota katılana disiplin işlemi yapılsın" diyerek katılacak olanları tehdit etmişti.