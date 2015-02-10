13 Şubat boykotu 'AKP ve Cumhurbaşkanı' politikalarına karşı olduğu gerekçesiyle yasaklandı

İzmir Valiliği, 'Laik ve Bilimsel Eğitim' talebiyle 13 Şubat tarihinde yapılacak boykot eylemini, "Cumhurbaşkanı, Başbakan ve Ak Parti karşıtı' olduğu gerekçesiyle, boykota katılanlar için disiplin işlemi yapılmasını istedi.

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yolladığı gizli yazıda; Alevi örgütleri, Eğitim Sen ve Birleşik Haziran Hareketi'nin (BHH) 13 Şubat’ta ülke genelinde çağrı yaptığı “laik ve bilimsel eğitim” için okul boykotuna katılacak 'milli eğitim personeli' ve 'öğrenciler'e disiplin işlemi yapılması talimatı verildi.



İsmail Saymaz'ın radikal.com.tr'de yer alan haberine göre, Vali Yardımcısı Harputlu, yazısında, “BHH isimli yapılanmanın izleyeceği yol ile mücadele yönteminin sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan ile Ak Parti politikalarının karşıtı” olduğunu, “Boykotlarda Gezi Parkı eylemlerini yeniden canlandırmak ve genel seçimler öncesi karmaşa yaşanmasına sebebiyet vermek” istenildiğini savundu.

İzmir Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu tarafından 6 Şubat’ta İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü’ne gönderilen yazıda, “Gezi Parkı eylemlerinde etkin rol aldığı bilinen gruplardan” ÖDP ve EHP’nin BHH adıyla Mayıs 2014’te bir araya geldiği ifade edildi. Gruba, “Marksist akademisyen ve grupların destek verdiği” ifade edilirken, tamamı yasal olan Fikir Kulüpleri Federasyonu, Gençlik Muhalefeti ve Red Dergisi gibi, “terör örgütlerine müzahir yapılanmaların” da bu oluşuma katıldığı savunuldu. BHH’nin Kasım ve Aralık 2014’te 14 şehirde toplantı yaptığı, bazı üniversitelerle öğrenci meclisleri kurduğu, “Gericiliğe ve Faşizme Karşı Gençlik Çağırıyor” başlıklı yüksek katılımlı toplantılar düzenlendiği anlatıldı.



BHH’nin Erdoğan ve AKP karşıtı bir çizgi izlediği belirtilerek, şöyle denildi: “Marksist ve radikal sol grupların, partiler ve oluşumların bir araya gelmesiyle oluşturulan BHH isimli yapılanmanın izleyeceği yol ile mücadele yönteminin sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan ile Ak Parti politikalarının karşıtı olarak, marksist biçimde sokakta mücadele yöntemi olduğu; 7 Haziran 2015 pazar günü yapılacak milletvekili genel seçimleri propaganda sürecinde BHH’nin radikal sol söylemli etkin bir seçim propaganda faaliyeti içerisinde olacağı anlaşılmaktadır.”

Disiplin işlemi yapılsın

İzmir Valiliği’ne göre, “Gezi Parkı protesto eylemleri benzeri bir hareketi yeniden başlatmak için oluşturulan” BHH Türkiye Meclisi’nin yaptığı toplantıda dört karar alındığı ve kararlardan birinin, “Bilimsel ve Laik Eğitim İçin Ayaktayız” şeklinde olduğu anlatıldı. Bu amaçla boykot ve sokak eylemlerinin başlatıldığı belirtilerek, “Ak Parti’nin eğitimi gericileştirmesine ve dinselleştirilmesine karşı’ adı altında 1-11 Ocak 2015 arasında ‘Bilimsel ve Laik Eğitim’ talebiyle 39 ilde protesto eylemi yapıldığı anlatıldı. İzmir’in de bulunduğu birçok ilde 9-13 Şubat’ta okulların boykot edileceği ifade edilerek, “Boykotlarda özellikle Gezi Parkı eylemlerini yeniden canlandırmak, kamu düzenini bozmak ve yaklaşan genel seçimler öncesi karmaşa yaşanmasına sebebiyet vermek istedikleri anlaşılmaktadır” denildi. Boykota İzmir’deki milli eğitim personeli, öğrenci ve velilerin de katılacağının göz önünde bulundurulması gerektiği belirtilerek, “Merkez il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile okul idarecilerinin konu hakkında bilgilendirilmesini, örgütlü bir şekilde eş zamanlı olarak yapılacak eylemlere iştirak eden milli eğitim personeli ve öğrencilerinin tespitinin yapılarak disiplin yönünden gereğinin yapılması” istendi.