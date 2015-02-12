Okul boykotu öncesinde Birleşik Haziran Hareketi'ne gözaltı zinciri

Birleşik Haziran Hareketi'nin laik ve bilimsel eğitim talebiyle yapacağı okul boykotuna yönelik olarak Artvin, İzmir, Edirne ve Antalya'da polis tarafından pek çok gözaltı uygulandı.

Artvin'de gözaltında olan 8 kişi tutuklama talebi ile savcılığa sevk edildi. Gerekçe olarakta eğitimi engellemek ve dini aşağılamak gösterildi.Bu isimler tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemede ifade işlemleri devam ediyor.

Edirne'de gözaltına alınan 10 kişiden 5'i serbest bırakılırken 5 kişininde ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

Antalya'da gözaltına alınan 10 kişiden biri serbest bırakıldı 9 kişinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

İzmir'de gözaltına alınan Birleşik Haziran İzmir Sözcüsü Onur Kılıç, yarın sabah savcılığa çıkmak üzere bu gece gözaltında tutulacak.

Öte yandan İstanbul Bahçelievler'de de bir lise öğrencisinin bıçaklandığı öğrenildi.

BHH'dan açıklama: Ayaktayız, boykottayız

Birleşik Haziran Hareketi iktidar tarafından yapılan baskılara karşı açıklama yaptı. 'Gözaltına alının tüm Hazirancıların yanındayız' denilen açıklamada 'sözümüzden dönmeyiz, kavgadayız' ifadelerine yer verildi. Haziran'ın açıklaması şu şekilde:

"İktidarı,Haziran korkusu sardı. Baskı, farklı illerde gözaltılar ile yoğunlaşıyor. Gözaltına alınan tüm Hazirancıların yanındayız.



İktidarın korkusu, Haziran siyasetinin gücüdür.



Diktatörün emir eri gibi davrananları uyarıyoruz. Bugün bekçiliğini yaptıklarınız yarın tepetaklak yuvarlandığında sizin yaptıklarınız da hatırlanacaktır.



Halkın eğitimde dinselleşmeye pabuç bırakmayacağı anlaşıldıkça paniğe kapılan iktidar ve onun memurları boşa çırpınmaktadır.

Yola çıkarken söylemiştik kavgaya davetiniz kabulümüzdür diye. Sözümüzden dönmeyiz. Kavgadayız. Ayaktayız. 13 Şubatta Boykottayız."