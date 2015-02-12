T24 LogoT24 Logo
Gündem

Okul boykotu öncesinde Birleşik Haziran Hareketi'ne gözaltı zinciri

Birleşik Haziran Hareketi'nin Türkiye genelinde yapacağı okul boykotuna yönelik pek çok ilde gözaltı işlemleri yapılıyor

12 Şubat 2015 23:26

Birleşik Haziran Hareketi'nin laik ve bilimsel eğitim talebiyle yapacağı okul boykotuna yönelik olarak Artvin, İzmir, Edirne ve Antalya'da polis tarafından pek çok gözaltı uygulandı. 

Artvin'de gözaltında olan 8 kişi tutuklama talebi ile savcılığa sevk edildi. Gerekçe olarakta eğitimi engellemek ve dini aşağılamak gösterildi.Bu isimler tutuklama talebiyle sevk edildikleri mahkemede ifade işlemleri devam ediyor.

Edirne'de gözaltına alınan 10 kişiden 5'i serbest bırakılırken 5 kişininde ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

Antalya'da gözaltına alınan 10 kişiden biri serbest bırakıldı 9 kişinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor.

İzmir'de gözaltına  alınan Birleşik Haziran İzmir Sözcüsü Onur Kılıç, yarın sabah savcılığa çıkmak üzere bu gece gözaltında tutulacak.

Öte yandan İstanbul Bahçelievler'de de bir lise öğrencisinin bıçaklandığı öğrenildi.

 

BHH'dan açıklama: Ayaktayız, boykottayız

 

Birleşik Haziran Hareketi iktidar tarafından yapılan baskılara karşı açıklama yaptı. 'Gözaltına alının tüm Hazirancıların yanındayız' denilen açıklamada 'sözümüzden dönmeyiz, kavgadayız' ifadelerine yer verildi. Haziran'ın açıklaması şu şekilde:

"İktidarı,Haziran korkusu sardı. Baskı, farklı illerde gözaltılar ile yoğunlaşıyor. Gözaltına alınan tüm Hazirancıların yanındayız.
 
İktidarın korkusu, Haziran siyasetinin gücüdür.
 
Diktatörün emir eri gibi davrananları uyarıyoruz. Bugün bekçiliğini yaptıklarınız yarın tepetaklak yuvarlandığında sizin yaptıklarınız da hatırlanacaktır.
 
Halkın eğitimde dinselleşmeye pabuç bırakmayacağı anlaşıldıkça paniğe kapılan iktidar ve onun memurları boşa çırpınmaktadır.

Yola çıkarken söylemiştik kavgaya davetiniz kabulümüzdür diye. Sözümüzden dönmeyiz. Kavgadayız. Ayaktayız. 13 Şubatta Boykottayız."

 

ETİKETLER

Birleşik haziran hareketilaik bilimsel eğitimboykotpolisgözaltı

İlgili Haberler

BHH İzmir yetkilisi Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı

Laik ve bilimsel eğitim için boykot çağrısında bulunan BHH'den Onur Kılıç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten Terörle Mücadele Şubesi'ne götürüldü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Canlı yayında Melih Gökçek ile gazeteci Ali Haydar arasında tartışma:...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24