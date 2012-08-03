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Büyüksaraç: Konuşalı 3 ay oldu, Acun hâlâ dava açacak

Cem Özer'in TVEM ekranlarında yayınlanan 'Laf Lafı Aşıyor' programında Merve Büyüksaraç, Acun Ilıcalı'ya dokundu

03 Ağustos 2012 13:19

Survivor sonrası yaptığı açıklamalarla gündeme oturan Merve Büyüksaraç, "3 ay önce konuştum, Acun Ilıcalı hâlâ dava açacak. Söylediklerimin hala arkasındayım" dedi.

Büyüksaraç bu açıklamaları TVEM'de Cem Özer'in sunduğu 'Laf Lafı Aşıyor’da yaptı. Büyüksaraç; “Büyük kavganın ham bantlarını dava açarsa mahkemeye sunmak zorunda kalacaklar. Mustafa Topaloğlu’nun bana ettiği küfürler montajda silinip sadece beni agresif gösteren görüntüler yayınlandı. Beni yarışmanın geçimsiz ve kötü kızı olarak göstermeye çalıştılar. Bunu tüm yarışmacalar biliyor ama hukuki bir durum yaşamak istemedikleri için eminim ki hiçbiri konuşmayacaklar. Kariyerinde çok önemli noktalarda bulunan avukatlarım var. Bana imzalatılan sözleşmede Acun Ilıcalı aleyhinde çok ciddi açıklar sözkonusu. Acun’un bunu göze alabileceğini sanmıyorum” diye konuştu.

Olayı farklı bir boyutuyla değerlendiren gazeteci Enver Aysever, “Türkiye’de bu işler maalesef hep böyle oluyor. Haksız olduğunu bilsek bile bizim memleketimizin insanları güçlünün yanında durmayı tercih ediyor. Ben bu olayda Merve’nin haklı olduğuna ve dava açılırsa kazanacağına eminim, onu destekliyorum” dedi.

Geçtiğimiz hafta basında “Otelden atıldı, alkol komasına girdi” şeklinde hakkında haberler yayımlanan ve çok yakında Gani Müjde ile bir televizyon projesine başlayacak olan Nurseli İdiz ise programa telefonla katıldı. İdiz, Cem Özer’in “Neler oldu, ne yaptın Nurseli yahu?” sorusuna “Adam bıçakladım” şeklinde esprili bir dille yanıt verdi. Nurseli İdiz, “Ünlü kadından kaçılır, ünlü adam kovalanır. Ben ne yaparsam yapayım medya gerçeği değil gördüğü fotoğraf karesini baz alıp kendi görmek istediğine inanıyor. Psikolojik rahatsızlıklarınızı görmezden gelip sizi hemen fizyolojik olarak hasta ilan ediyorlar. Ben kanserim desem onlar ‘hayır illa sen ülsersin’ diye iddialaşabilirler bile benimle!” dedi

Program tek müzisyen konuğu olan Öykü Gürman ise, “Berk ile severek ayırdık yollarımızı. Böylesi her ikimiz için de daha iyi” diyerek son albümünden en güzel şarkılarını canlı olarak orkestrasıyla seslendirdi.

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Cem Özerlaf lafı açıyorEnver AyseverGani MüjdeÖykü GürmanMerve BüyüksaraçNurseli İdiz

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