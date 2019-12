Lady'nin sabah koşusu

Aslında sabah sporundan vazgeçmeyen, First Lady. Cumhurbaşkanı'nı spora zorlayan da o. Onu kıramadığından, Cumhurbaşkanı sabahın erken saatlerinde kalkıp, eşine eşlik etmek için koşuya çıktı.



New York ziyareti sırasında bile spordan vazgeçmeyen Fransa First Lady'si Carla Bruni'yi ve eşi Cumhurbaşkanı Sarkozy'yi sabah koşusunda görenler, onlarla hiç ilgilenmedi; çünkü bu hâlleriyle onların sıradan vatandaş olduklarını sandı.



Dünya liderleri arasında sayılan Fransa Cumhurbaşkanı ve First Lady'si olduklarını hiç kimse anlayamadı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eşi Hayrünisa Gül'ün da katıldığı Birleşmiş Milletler'deki zirveye katılan Sarkozy, medyanın ilgi odağı oldu. 40 yaşındaki eski top-model First Lady, gittiği her yerde dikkatleri üzerine çekti. Waldorf Astoria Oteli'nde düzenlenen gecede Sarkozy'ye "Yılın Devlet Adamı" ödülü verilirken bile tören boyunca First Lady, en fazla fotoğrafı çekilen kişi oldu. Törene katılan ABD eski dışişleri bakanı Henry Kissinger bile Carla Bruni için "Harika bir First Lady" dedi.