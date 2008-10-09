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Lady’lik okuluna göndermiştim

Bir dönem eşsiz servete sahip olan organizatör Süha Özgermi, maddi sıkıntı çektiği bugünlerde vefasız dostlarına sitem ediyor.

09 Ekim 2008 03:00

4O yıldır Türkiye’de güzellik yarışmalarını organize eden Süha Özgermi" Orada neler oluyor" programında ilginç açıklamalar yaptı:

“Şımarık ve çok lüks yaşayan bir zengindim. Avrupalarda gezerdim, çevremden artist ve sosyete hiç eksik olmazdı. 1 Ekim 1983 de Mecidiyeköy’de feci bir trafik kazası geçirdim. Bu kaza olduğunda 300 kişinin çalıştığı fabrikam, 4 apartmanım, 2 hanım lüks arabalarım vardı. Bütün malımı da vekâleten bir tanıdığıma devrettim. Döndüğümde, hiçbir malım kalmamıştı.”
“Beni bu yıpratmadı ama 2 vefasız var ki beni yıktı. Bir zamanlar dünyanın her yerine götürdüğüm, konserler verdirdiğim Coşkun Sabah ne kazada ne de sonrasında hiç aramadı üstelik aradığımda da dönmedi.”

“İkinci vefasız da, 3. eşim 1972 güzeli Manolya Onur’dur. Bugün boğaz sırtlarında oturduğu malikhane benim ona hediyemdir. Fransa de en iyi yerlerde yaşattım. İngiltere’ye lady’lik okuluna gönderdim. Servet akıttım. Bir telefon etmedi. Sonra ne oldu Bereket Şah’lada mutlu olamadı. Ben de Manolya Onur’a Malikane almış ama o bana bir iğne bile almamış oldu.

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