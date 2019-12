Lady Gaga'ya çalıntı suçlaması

T24 - Amerikalı söz yazarı ve şarkıcı Rebecca Francescatti, dünyaca ünlü şarkıcı Lady Gaga'yı kendisine ait bir şarkıyı kopyalamakla suçladı.



Illinois'te karşı dava açan Francescatti, Lady Gaga'nın son albümü "Born This Way"deki "Judas" adlı hit parçasının, kendisinin ilk kez 1999'da kaydettiği "Juda" adlı şarkısından kopyalandığını ileri sürdü. Bu şarkıyı 2005'te çıkan albümü "It's All About You"da yeniden kaydettiğini belirten Francescatti, Lady Gaga'nın şarkısında, 2005'teki bu kayıttan temel kısımların alındığını iddia etti.



Francescatti'nin "Juda" adlı şarkısının düzenlemesi, Joseph Gaynor tarafından yapılmıştı. Gaynor, Judas adlı parçanın bulunduğu, Lady Gaga'nın yeni albümü "Born This Way" için de çalıştı.



Davada, Lady Gaga'nın albümünün gelirinden pay ile tazminat talep ediliyor. Ancak miktarlara ilişkin bir açıklama yapılmadı.