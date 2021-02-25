Lady Gaga'nın köpeklerini gezdiren kişi silahlı saldırıya uğradı, iki köpek kaçırıldı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga'nın köpeklerini gezdirmekle görevli olan Ryan Fischer, dün akşam Hollywood'da silahlı saldırıya uğradı. Gaga'nın iki köpeği de saldırgan tarafından kaçırıldı.

CNN'in aktardığına göre; Lady Gaga'ya yakın bir kaynak, Gaga'nın iki köpeği Koji ve Gustav'ı gezdiren Fischer'ın vurulduğunu ve köpeklerinin kaçırıldığını söyledi. Los Angeles Polis Departmanı'na göre dün akşam saatlerinde vurulan Fischer'a saldıran erkek şüpheli, olay yerinden bir otomobille kaçtı.

Fisher hastaneye sevk edilirken, Gaga'ya yakın kaynak, şarkıcının iki köpeğin bulan kişiye yarım milyon dolar teklif ettiğini, soru sorulmayacağını söyledi.

Köpek gezdiricisi Fisher'ın durumunun iyiye gittiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.