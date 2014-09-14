Lady Gaga İstanbul'a geldi

Salı akşamı İTÜ Stadyumu'nda vereceği konser için İstanbul'a gelen Amerikalı şarkıcı Lady Gaga, Atatürk Havalimanı'nda coşku ve gözyaşlarıyla karşılandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan İbrahim Yıldız’ın haberine göre, ünlü yıldız, özel bir uçakla saat 18.45'te İstanbul'a geldi. Gaga, kendisini karşılamak için Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne akın eden genç hayranlarına imza dağıttı ve birlikte bol bol fotoğraf çektirdi. Lady Gaga'dan imza almayı başaran hayranları sevinç gözyaşları döktü.

Kıyafeti ve sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Amerikalı şarkıcı, havalimanından konaklayacağı otele geçti.

Ünlü yıldızı karşılamaya gelen hayranlarından Buğra Tanır, "Lady Gaga ilk kez İstanbul'da bir konser verecek. 6 yıldan beri beklediğimiz bir anı gerçekleştiriyor. Geldiği için bütün hayranları olarak çok sevinçliyiz" dedi.

Buse Yeter Uçar da, “5 seneden beri Lady Gaga'nın fanıyım. Bugün bütün hayallerimiz gerçek olacak. Lady Gaga'ya twitter üzerinden İslam dinine karşı diye bir çok yorum yapıldı. Ama insanlar şunu bilmiyor ki, Lady Gaga Müslümanlara en çok bağış yapan biri. Lütfen bunu bilin ve buna göre yorumunuzu yapın. Buradan da Niran Ünsal'a seslenmek istiyorum: İslam adı altında Lady Gaga'nın gelmemesini istediler. Ama biz hepimiz burada onu bekliyoruz. Biz sizi konsere bekliyoruz Niran hanım" diye konuştu.