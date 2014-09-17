Lady Gaga, İstanbul konserinde sahnede üstünü değiştirdi

Lady Gaga, İstanbul konseri sırasında kıyafetini sahnede değiştirdi. Siyah bir g-stringle sahnede kalan Lady Gaga’ya yardımcıları yeni kıyafet getirdi.

ABD’li şarkıcı Lady Gaga’nın İTÜ Stadyumu’nda vereceği konser öncesi, hayranları stadyumun önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Saat 19.30′da sahneye çıkacağı açıklanan Lady Gaga için gelenler, saat 17.00′de kapıların açılmasıyla stadyuma giriş yaptı. Biletlerini gösterip arama noktasından geçen Lady Gaga hayranları uzun kuyruklar oluşturdu. Oldukça heyecanlı oldukları görünen Gaga hayranları kapıların açılmasıyla koşarak stadyuma giriş yaptı. Alınan önlemler sayesinde, çeşitli ülkelerden gelen kişilerin da aralarında bulunduğu Lady Gaga hayranları arasında izdiham yaşanmadı.

Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın İTÜ Stadyumu’ndaki konseri başladı. Lady Gaga Türkçe olarak “İstanbul, sizi seviyorum” dedi. Lady Gaga, konser sırasında kıyafetini sahnede değiştirdi. Siyah bir g-stringle sahnede kalan Lady Gaga’ya yardımcıları yeni kıyafet getirdi.

Niran Ünsal, Twitter’da Lady Gaga'ya 'Biz de Müslüman bir ülkeyiz.Türk örf ve adetlerine uygun giyin' sözleriyle seslenmişti.

Konser öncesi ve sonrası...

Dün akşam saat 21.00'de başlayan konser için öğle saatlerinden itibaren Lady Gaga hayranlarının uzun kuyruklar oluşturduğu görülürken, konser saatinin yaklaşmasıyla stadyum neredeyse tamamen doldu.

Lady Gaga, gecikmesiz başladığı konserde hayranlarını Türkçe, "İstanbul sizi seviyorum" sözleriyle selamladı.

30 saniye gibi kısa bir sürede kıyafetlerini değiştirerek şarkı söylemeye devam eden Lady Gaga, konser sırasında 10 kez kıyafet değiştirdi. Giydiği renkli elbiseler için 14 gardırop kıyafeti ile yolculuk yapan şarkıcı, konserinde Alejandro, Bad Romance, Poker Face, Born This Way ve son albümünde bulunan G.U.Y gibi ünlü şarkılarını yorumladı.

Lady Gaga, şarkı aralarında hayranlarına "Sizi güldürmek için buradayız" diye seslenerek, sanat dolu bir gece geçireceklerini söyledi.

İnanın gay olmak çok zor

Konsere gelen eşcinsel hayranlarına yönelik de övgüde bulunan Amerikalı şarkıcı, "Dünyayı dolaştım. İnanın gay olmak çok zor. Ne olduğunuzdan utanmayın ve kendinizle gurur duyun. Çünkü Tanrı hepimizi seviyor" ifadelerini kullandı.

Lady Gaga'nın şarkılarıyla coşan hayranları ona eşlik etti.

Ünlü şarkıcı, konser sırasında kendisine "Can" isimli bir hayranı tarafından iletilen mesajı okuyarak, bu hayranıyla tanışmak istediğini dile getirdi. Zaman zaman piyanonun başına oturan Lady Gaga, şarkılarından birinde İran'dan gelen kadın hayranını yanına çağırarak, piyano çalıp, şarkı söyledi.

Konser öncesi Twitter hesabından İstanbul trafiğini gösteren bir fotoğraf paylaşan Gaga, geçtiğimiz gün de Instagram üzerinden otel odasından bazı fotoğraflar paylaşıp, İstanbul'da geçirdiği zaman içinde şarkı sözleri yazacağının müjdesini verdi.

Turnenin Avrupa ayağının ilk konseri için 21 tır ile İstanbul'a gelen Lady Gaga'ya sahnede kaldığı süre boyunca 14 dansçı ve 5 grup üyesi eşlik etti. Konser sırasında ışık ve 3 boyutlu video gösterileri yapıldı.

Şarkıcı, Avrupa turnesi kapsamında 68 şehirde 78 performans sergileyecek.