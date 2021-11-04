Lady Gaga, House of Gucci filmi için 18 ay rolden çıkmamış

House of Gucci filminde eski kocası Maurizio Gucci’yi öldürtme suçuyla yargılanan Patrizia Reggiani’yi canlandıran Lady Gaga, film için 18 ay rolden çıkmadığını söyledi.

Oyuncu Adam Driver’la birlikte House of Gucci filminde başrolleri paylaşan şarkıcı Lady Gaga, yeni filmine ilişkin Vogue dergisine konuştu. Lady Gaga, Angelina Jolie, Penelope Cruz, Margot Robbie gibi isimler arasından sivrilerek seçildiği Patrizia Reggiani için 18 ay boyunca rolden çıkmadığını söyledi.

Lady Gaga, %MCEPASTEBIN%Bir buçuk yıl Reggiani olarak yaşadım. Dokuz ay boyunca aksanlı konuştum. Çekimler dışında da böyle konuştum, bunu asla bozmadım“ dedi.

Bu süreç boyunca yanında bir kamerayla gezdiğini söyleyen Lady Gaga “Patrizia’nın güzel şeylere olan ilgisini fark ettim. Çektiğim fotoğraftaki güzel değilse sildim“ dedi.

House of Gucci, boşandıktan sonra moda markası Gucci’nin varisi Maurizio Gucci’yi tetikçi tutarak öldürttüğü için 18 yıl hapiste kalan Patrizia Reggiani’yi anlatıyor.