Lady Gaga: House of Gucci'deki rolüm için panterleri çalıştım

Şarkıcı Lady Gaga, House of Gucci filminde Gucci markasının eşi varisi Maurizio Gucci’yi öldürten Patricia Reggiani rolüne hazırlanmak için hayvanlar aleminden ilham aldığını söyledi. Lady Gaga “Filmin sonu için panterleri çalıştım. Panterlerin av videolarını izlediğimde önce çekici bir şekilde yaklaştıklarını sonra saldırdıklarını gördüm” dedi.

Lady Gaga, başrolü Adam Driver ile paylaştığı House of Gucci hakkında konuştu. Filmin basın konferansında nasıl hazırlandığını anlatan Lady Gaga, hayvanlar aleminden örneklerle rolüne hazırlandığını belirtti.

Lady Gaga “Hayatını ilk dönemlerinde bir ev kedisi gibi davrandım. Filmin ortalarında bir tilki oldum. Tilkilerin nasıl avlandığını çalıştım. Tilkiler avlanırken oldukça oyuncu olabiliyor. Filmin sonu için panterleri çalıştım. Panterlerin av videolarını izlediğimde önce çekici bir şekilde yaklaştıklarını sonra saldırdıklarını gördüm” dedi.

House of Gucci, boşandıktan sonra moda markası Gucci’nin varisi Maurizio Gucci’yi tetikçi tutarak öldürttüğü için 18 yıl hapiste kalan Patrizia Reggiani’yi anlatıyor.