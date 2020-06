Lady Gaga'dan Paul McCartney'e, Billie Eilish'ten Stevie Wonder'a; yıldızlar, sağlık çalışanları için bu akşam 'evinizde' olacak

T24 Dış haberler

Dünya Sağlık Örgütü ve Global Citizen tarafından organize edilen dijital konser 'One World: Together At Home' (Tek Dünya: Birlikte Evde), müzik dünyasının en büyük isimlerini sağlık çalışanları için bir araya getirecek.

The Beatles'tan Paul McCartney, Billie Eilish, Lady Gaga, Stewie Wonder ve daha birçoğu, Koronavirüs'le mücadeleye karşı destek toplamak için bu akşam TSİ 9'dan itibaren 8 saat boyunca evlerinden konserler verecek.

Konsere ABD'nin en ünlü talk show programcıları Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel ve Stephen Colbert sunuculuk yapacak. İlk açıklanan listede yer almasalar da, The Rolling Stone'un tüm üyelerinin (Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts, Ronnie Wood) ve Taylor Swift'in de etkinlikte olacağı belirtildi.

8 saatlik etkinlikte Koronavirüs'le mücadele eden doktor ve hemşirelerin hikayeleri de anlatılacak. Etkinlikte müzisyenlerin yanı sıra Hollywood yıldızları da kısa performanslar sergileyecek.

Konserin tamamı DSÖ'nün sosyal medya hesaplarından ve YouTube kanalından yayımlanacak.

Konserden elde edilen gelir DSÖ'nün Covid-19 Birlikte Mücadele Fonu'na gidecek.

Etkinlikte bir şekilde rol alacak sanatçıların tamamı şöyle:

ADAM LAMBERT • ALICIA KEYS • AMY POEHLER • ANDRA DAY • ANDREA BOCELLI • ANGÈLE • ANITTA • ANNIE LENNOX • AWKWAFINA • BECKY G • BECKY LYNCH • BEN PLATT • BILL AND MELINDA GATES • BILLIE EILISH • BILLIE JOE ARMSTRONG • BILLY RAY CYRUS • BLACK COFFEE • BRAUN STROWMAN • BRIDGET MOYNAHAN • CAMILA CABELLO • CASSPER NYOVEST • CELINE DION • CHARLIE PUTH • CHRIS MARTIN• CHRISTINE AND THE QUEENS • COMMON • CONNIE BRITTON • DANAI GURIRA • DAVID & VICTORIA BECKHAM • DELTA GOODREM • DON CHEADLE • EASON CHAN • EDDIE VEDDER • ELLEN DEGENERES • ELLIE GOULDING • ELTON JOHN • ERIN RICHARDS • FINNEAS • HEIDI KLUM • HENRY GOLDING • HOZIER • HUSSAIN AL JASSMI • IDRIS AND SABRINA ELBA • J BALVIN • JACK BLACK • JACK JOHNSON • JACKY CHEUNG • JAMEELA JAMIL• JASON SEGEL • JENNIFER HUDSON • JENNIFER LOPEZ • JESS GLYNNE • JESSIE J • JESSIE REYEZ • JIMMY FALLON • JIMMY KIMMEL • JOHN LEGEND • JUANES • KACEY MUSGRAVES • KEITH URBAN • KERRY WASHINGTON • KESHA • THE KILLERS • LADY ANTEBELLUM • LADY GAGA • LANG LANG • LESLIE ODOM JR. • LEWIS HAMILTON • LIAM PAYNE • LILI REINHART • LILLY SINGH • LINDSEY VONN • LISA MISHRA • LIZZO • LL COOL J • LOLA LENNOX • LUIS FONSI • LUPITA NYONG’O • MALUMA • MAREN MORRIS • MATT BOMER • MATTHEW MCCONAUGHEY • MEGAN RAPINOE • MICHAEL BUBLÉ • MILKY CHANCE• NATTI NATASHA • NIALL HORAN • NOMZAMO MBATHA • OPRAH WINFREY • PAUL MCCARTNEY • PHARRELL WILLIAMS • PIERCE BROSNAN • P.K. SUBBAN • PICTURE THIS • PRIYANKA CHOPRA JONAS • RITA ORA• THE ROLLING STONES • SAM HEUGHAN • SAM SMITH • SAMUEL L JACKSON • SARAH JESSICA PARKER • SASHA BANKS • SEBASTIÁN YATRA • SHAH RUKH KHAN • SHAWN MENDES • SHERYL CROW • SHO MADJOZI • SOFI TUKKER • STEPHEN COLBERT • STEVIE WONDER • SUPERM • TAYLOR SWIFT • TIM GUNN • USHER • VISHAL MISHRA • XAVIER WOODS • ZUCCHERO