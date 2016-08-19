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Lady Gaga ‘A Star Is Born’ müzikalinde rol alacak

Ünlü şarkıcı aynı zamanda ilk büyük rolü olacak müzikal için şarkı da besteleyecek

19 Ağustos 2016 12:23

Lady Gaga ‘A Star Is Born’ müzikalinde rol alacak. Ünlü şarkıcı aynı zamanda ilk büyük rolü olacak müzikal için şarkı da besteleyecek.

Milliyet'in haberine göre, yeni sezon için gün sayan ‘American Horror Story’ ile oyunculuk alanındaki iddiasını ortaya koyan Lady Gaga, bundan önce ‘Sin City: A Dame To Kill For’, ‘Machete Kills’ gibi yapımlarda rol almıştı.

Bradley Cooper’ın yönetmenliğini üstleneceği filmin yapımcılığını ise Clint Eastwood yapıyor. Müzikalin ilk versiyonu 1937 senesinde William A. Wellman ve Jack Conway yönetmenliğinde çekilmişti.

En çok ses getiren ikinci versiyonu ise George Cukor yönetmenliğinde 1954’te çekilmiş ve başrol oyuncusu Judy Garland’a En İyi Kadın Müzikal Oyuncu dalında Altın Küre kazandırmıştı

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