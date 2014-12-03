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Lady Gaga: 19 yaşında tecavüze uğradım

Lady Gaga, 'Swine' adlı şarkısının esin kaynağının da bu tecavüz olayı olduğunu belirtti

03 Aralık 2014 10:05

Sahnedeki dansları, giyim tarzı ve özel yaşamı ile magazin gündeminden düşmeyen ABD’li ünlü şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir erkeğin tecavüzüne uğradığını söyledi.

ABD'de yayınlanan "The Howard Stern Show" programına katılan 28 yaşındaki şarkıcı, 19 yaşındayken kendisinden 20 yaş büyük bir müzik prodüktörünün tecavüzüne uğradığını açıkladı.

Lady Gaga, İngilizce’de 'domuz ya da pis herif' anlamına gelen 'Swine' adlı şarkısının esin kaynağının da bu tecavüz olayı olduğunu belirtti.

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