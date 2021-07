Lady Gaga: 19 yaşındayken bir müzik yapımcısının tecavüzüne uğradım

T24 Dış Haberler

Şarkıcı Lady Gaga, 19 yaşındayken bir müzik yapımcısı tarafından tecavüze uğradığını açıkladı. Aylarca aynı kişi tarafından istismar edildiğini söyleyen Lady Gaga "Sürekli kustuğum ve rahatsız olduğum için hamile hâlimde beni ailemin evinin yolunda bıraktı" dedi.

The Independent'ta yer alan habere göre, Lady Gaga, Prens Harry ve Oprah Winfrey'in beraber hazırladığı "The Me You Can't See" (Göremediğin Ben) isimli programın ilk konuğu oldu.

Çok küçük yaşlardan itibaren kendine zarar verdiğini söyleyen Lady Gaga, yaşadığı ruhsal sorunların genç bir müzisyenken yaşadığı travmadan kaynaklandığını anlattı. Gaga, yaşadığı travmayı şöyle anlattı:

"19 yaşındaydım ve sektörün içindeydim. Bir yapımcı bana 'Kıyafetlerini çıkar' dedi. 'Hayır' dedim ve gittim. Onlar bana, tüm müzik kayıtlarımı yakacaklarını söylediler ve durmadılar. Bana sormayı bırakmadı ve ben dondum kaldım. Hatırlayamıyorum" dedi.

"İsmini açıklamak istemiyorum"

Ağlayarak yaşadıklarını anlatan Lady Gaga, müzik yapımcısının ismini vermeyeceğini söyledi. Gaga "MeToo hareketini anlıyorum. İnsanların anlatarak rahatladığını anlıyorum ama ben öyle değilim. Ben bu insanla asla karşı karşıya gelmek istemiyorum. Sistem çok istismarcı ve tehlikeli" dedi.

Lady Gaga, yaşadığı travmanın etkilerini yıllar sonra yaşadığını, paranoyayla mücadele ettiğini ve bu nedenle çok sayıda turnesini iptal ettiğini şu sözlerle anlattı:

"Kendi vücudumu hissedemiyordum. Önce tam anlamıyla acı hissettim, sonra uyuştum. Sonra haftalarca hasta oldum. Anladım ki yaşadığım acı, o kişinin beni kustuğum ve hasta olduğum için hamile bir şekilde ailemin evinin yolundaki bir köşede bıraktığı acıyla aynıydı. Aylarca o stüdyonun içinde kilitli bir şekilde istismara uğramıştım"

Gaga, iyileşmesinin iki buçuk yıl sürdüğünü ancak hâlâ tetiklenebildiğini söyledi.

Prens Harry ve Oprah Winfrey'nin programı 21 Mayıs'ta Apple TV'de yayınlanacak.