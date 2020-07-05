Lady Diana'nın hayatının kritik dönemleri ''Spencer'' filmiyle beyazperdeye taşınıyor

Geçirdiği trafik kazasının üzerindeki sır perdesinin 23 yıldır kaldırılamadığı Lady Diana'nın hayatının kritik dönemleri bu kez "Spencer" filmiyle beyazperdeye aktarılıyor.

Filmartı'dan yapılan açıklamaya göre film, "Jackie" ve "Neruda" filmlerinin yönetmeni Pablo Larrain ile BAFTA ödüllü İngiliz senarist Steven Knight'ı bir araya getirdi.

Yapım, 1997'deki ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Lady Diana'nın hayatının kritik dönemlerini ele alıyor.

Adını Lady Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan filmin, Diana’nın 25. ölüm yıl dönümünde yani 2022'de tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girmesi bekleniyor.

Spencer, 1981 yılında Prens Charles ile evlenen Diana Frances Spencer’ın hayat hikayesini konu ediyor. Norfolk'taki sarayda geçirdikleri son Noel tatiline odaklanılan filmde Prens Charles ile olan evliliğinin artık sonuna gelindiğini düşünen Diana’nın bir gün kendisini kraliçe yapacak olan yoldan ayrılmaya karar verdiği zamanlar gözler önüne seriliyor

Yönetmen Pablo Larrain filmle ilgili ifade ederek, "O masallarda, prens prensesini buldu ve onu kraliçesi yaptı; bize hep böyle anlatılırdı. Peki, bir kraliçe, kraliçe olmaktan vazgeçerse ne olur? O masal alt üst olur. Filmin özünde de anlatmak istediğim tam olarak bu" dedi.

İngiltere Kraliyet ailesine adım attığı andan itibaren dikkatleri üzerine çeken Lady Diana'nın düğünü 750 milyon, cenaze töreni ise 2 buçuk milyar insan tarafından izlenmişti. Diana'nın cenaze töreni halen, dünyada en çok izlenen televizyon yayını olarak bir numaradaki yerini koruyor.