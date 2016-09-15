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Yaşam

Laboratuvar farelerinin şerefine yapılan heykel!

Rusya'nın Novosibirsk kentindeki Sitoloji ve Genetik Enstitüsü bilimin gelişmesinde farelerin katkılarını unutmadı

15 Eylül 2016 21:53

Modern bilimin gelişmesinde en büyük katkı sahibi olan hayvan türü laboratuvarlarda onca acılı ve ölümcül deneylere maruz bırakılan fareler ve sıçanlar olabilir. İşte bu sebeple Rusya'nın Novosibirsk kentindeki Sitoloji ve Genetik Enstitüsü'nde bulunan 1.8 metrelik bir heykel bilimin gelişiminde kullanılan hayvanları onurlandırmayı amaçlıyor. Çünkü onlar olmasaydı, modern bilim dahilinde yaptığımız keşif ve icatların önemli bir bölümüne bugün sahip olamayacaktık.

Evrim Ağacı’nda yer alan habere göre, heykelin yapımcısı Andrew Kharevich konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Yaptığım heykel, bir laboratuvar faresi ile bir bilim insanını birbirine harmanlıyor, çünkü ikisi de birbiriyle ilişkili ve ikisi de tek bir amaca hizmet ediyor. Fareler, bilimsel bir keşfin yapıldığı anın en önemli parçasıdır. Eğer ki bir farenin gözlerine bakarsanız, onun yeni bir bilgiyi bünyesinde barındırdığını bile görebilirsiniz. Ancak bir bilim insanının yaklaşımı olmaksızın, bilimsel bir keşfin tüm senfonisi, keyfi, o 'Evreka!' anı hiçbir zaman gerçekleştirilemez."

Enstitü, laboratuvar hayvanları şerefine daha da fazla heykel üretmeyi ve binanın çeşitli yerlerine koymayı hedefliyor. Ekleyecekleri sanat eserleri arasına, insanlığın bilimsel ilerleyişine katkı sağlamış tüm hayvanların sayısını gösteren bir plak da eklemeyi düşünüyorlar.

 

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