Labirent filmine Avrupa'dan ödül

Avrupa Konseyi tarafından bu yıl 13'üncüsü düzenlenen 'Sinema Sahnesi ve Yıldızları Ödülleri', Strasbourg'da gerçekleştirilen törenle sahiplerine verildi.

Avrupa Konseyi'ndeki üye ülkelerin temsilcilerinin jüri üyeliğini yaptığı ödül töreninde, Tolga Örnek'in Eurimages tarafından desteklenen 'Labirent' filmi 'jüri özel ödülüne' layık görüldü.

Odysee sinemasında düzenlenen törende, Avrupa Konseyi'nin bu yılki 'insan hakları ödülü' ,'Kinshasa Kids' isimli filmin yönetmeni Marc-Henri Wajnberg'e takdim edildi.

Yine jürinin 'sanatsal yaratıcılık' ödülü ise 'La Petite Venise' filmiyle Andrea Segre'ye verildi.

Avrupa Konseyi tarafından, Amerikan Hollywood sinema sanayisine karşı Avrupa sanayisine korumak için kurulan Eurimages isimli kuruluşan müdürü Roberto Olla, törende, yönetmenlere kazandıkları ödülleri takdim etti.

Ödül törenin ardından, Tolga Örnek'in filmi, davetlilere gösterildi.