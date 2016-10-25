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Spor

La Liga'nın en iyisi Antoine Griezmann

Atletico Madrid kazandığı 5 ödülle geceye damga vurdu

25 Ekim 2016 12:59

Profesyonel Futbol Ligi (LFP), 2015-2016 sezonunun en iyi futbolcusu olarak Atletico Madrid'in Fransız oyuncusu Antoine Griezmann'ı seçti.

LFP tarafından bu yıl 8'incisi Valencia kentinde düzenlenen organizasyonda, İspanyol futbolunun en iyileri ödüllendirildi. Atletico Madrid cephesi, kazandığı 5 ödülle organizasyona damga vurdu.

Griezmann, kariyerinde ilk kez İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) en iyi futbolcusu ödülüne layık görüldü. Atletico Madrid'in Fransız golcüsü ayrıca, taraftarın seçtiği "5 yıldızlı futbolcu" ödülünü de kazandı.

 

Simeone en iyi teknik direktör

 

La Liga'nın en iyi teknik direktörü, Atletico Madrid'in Arjantinli çalıştırıcısı Diego Simeone oldu. Simeone, 2012-2013 ve 2013-2014 sezonlarının ardından üçüncü kez bu unvanı elde etti.

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ise 7. kez en iyi forvet ödülünü aldı.

 

En iyiler listesi

 

En iyi futbolcu: Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

En iyi kaleci: Jan Oblak (Atletico Madrid)

En iyi defans oyuncusu: Diego Godin (Atletico Madrid)

En iyi orta saha oyuncusu: Luka Modric (Real Madrid)

En iyi forvet: Lionel Messi (Barcelona)

En iyi teknik direktör: Diego Simeone (Atletico Madrid)

En iyi çıkış yapan futbolcu: Marco Asensio (Espanyol)

En iyi uluslararası futbolcu: Luis Suarez (Barcelona)

Taraftarın "5 yıldızlı futbolcusu": Antoine Griezmann (Atletico Madrid).

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