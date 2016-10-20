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Spor

Griezmann: Henüz Messi ve Ronaldo'yla aynı kulvarda değilim

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Altın Top ödülünü düşünmediğini dile getirdi

20 Ekim 2016 15:14

Atletico Madrid'in Fransız yıldızı Antoine Griezmann, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo ile karşılaştırılmak için kupalar kazanması gerektiğini söyledi.

Atletico Madrid'in yıldızı Antoine Griezmann, Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'yla karşılaştırılmak için kupalar kazanmaya ihtiyacı olduğunu ancak bunu başarmak için mevcut kulübünü bırakmayacağını kararlı bir şekilde belirtti.

Griezmann, "Henüz Messi ve Ronaldo'yla aynı kulvarda olduğumu hissetmiyorum. Onlarla karşılaştırılmak için kupalar kazanmaya ihtiyacım var. Takımıma ve ülkeme, kupalar kazandırmak yolunda elimden geldiğince çabalamaya hazırım." diyerek, Barcelona ve Real Madrid efsaneleriyle karşılaştırılmasının doğru olmadığını vurguladı.

Altın Top ödülünün adaylarından biri olan Fransız yıldız, ödül konusunda,  "Altın Top mu? Bu gazetecilerin oylarına bağlı. Her gece yatağa girerken bunu düşünmüyorum. Sadece en iyi oyunumu oynamak ve goller atmak için çalışıyorum." dedi.

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