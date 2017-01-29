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Yaşam
Deutsche Welle

La La Land ödüle doymuyor

La La Land, Oscar'da 14 ödüle aday oldu

29 Ocak 2017 18:06

Başrollerini Emma Stone ve Ryan Gosling'in paylaştığı, tüm dünyada oldukça fazla ses getiren La La Land, Amerika Yapımcılar Derneği (PGA) tarafından da "yılın en iyi filmi" ödülüne layık görüldü.

PGA'da en iyi film ödülünü kazanan birçok film daha sonra Oscar heykelciğine de uzanmıştı. Birdman, 12 Yıllık Esaret (12 Years a Slave) ve Argo da bu filmler arasında.

Yönetmenlik koltuğunda Damien Chazelle'in oturduğu La La Land'ın 14 dalda Oscar'a aday gösterildiği açıklandı. Oscar tarihinde daha önce yalnızca 1998 yılında Titanik ve 1951'de Perde Açılıyor (All About Eve) filmleri 14 adaylığa ulaşmıştı.

Altın Küre Ödülleri'ne damgasını vuran müzikal komedi türündeki La La Land, bu kategorideki "en iyi film" ödülünün yanı sıra en iyi yönetmen, en iyi kadın oyuncu ve en iyi erkek oyuncu da dahil olmak üzere altı ödülün daha sahibi olmuştu.

Legend'dan Trump'a eleştiri

Filmde rol alan ünlü şarkıcı John Legend, Amerika Yapımcılar Derneği tarafından Los Angeles'ta düzenlenen gala gecesinde ABD Başkanı Donald Trump'ın göç politikasını eleştirdi. Legend, "Bizim Amerikamız büyük, özgür ve tüm ırklardan, ülkelerden ve dinlerden gelen hayalperestlere açık" diye konuştu. Ünlü şarkıcı, "Bizim Amerika vizyonumuz başkan Trump'ınkiyle taban tabana zıt. Özellikle bu gece (Trump'ın) vizyonunu reddettiğimi belirtmek ve Amerika'nın bundan daha iyi olması gerektiğini vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

©Deutsche Welle Türkçe

afp/dpa/SÖ/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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