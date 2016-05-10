'La Diva Turca' 8 senedir aramızda yok...

Batı’da “La Diva Turca”, “La Gencer”, “La Regina” olarak ün yapan ve dünyanın belli başlı birçok sahnesinde sanatını ayakta alkışlatarak dinleten soprano Leyla Gencer’in İtalya’nın Milano kentinde hayata veda etmesinin üzerinden 8 yıl geçti.

Opera repertuvarı 23 bestecinin 72 yapıtını kapsamış Devlet Sanatçısı Gencer’in cenazesi, 12 Mayıs günü Milano’da La Scala Operası’nın Santa Babila Kilisesi‘nde düzenlenen törenden sonra vasiyeti doğrultusunda krematoryuma götürülerek yakılmıştı. Sanatçının külleri daha sonra İstanbul’a getirilmişti.

Kendi vasiyeti gereği, küller, 16 Mayıs günü Dolmabahçe Sarayı ile Dolmabahçe Camii arasındaki yapılan bir törenden sonra Dolmabahçe açıklarında Boğaz sularına dökülmüş ve törende, Mozart’ın Requiem’inden “Lacrimosa” ile Ahmed Adnan Saygun’un “Yunus Emre Oratoryosu”’nun 5, 12 ve 13. bölümleri İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu tarafından seslendirilmişti.

BBC’nin Gencer’e özel hazırlığı ‘Leyla Gencer’in ardından’ videosu şöyle: