La Casa De Papel'in Türkiye versiyonu La Hay De Maske, çekimlere başladı

La Hay De Maske'nin yapımcılığını Sineline Film Yapım yapım üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Sefa Özçelik yer alıyor. La Casa De Papel'in bir soygun dizisi olduğu biliniyor. Netflix'te yayınlanan dizi, böylelikle komedi türüne uyarlanmış olacak. La Hay De Maske'nin ne zaman sinemalardaki yerini alacağı henüz bilinmiyor.