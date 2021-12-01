La Casa de Papel'den duyuru: "Berlin" karakterinin dizisi geliyor

La Casa de Papel’in ana karakterlerinden Berlin’e odaklanan spin-off dizisi ‘Berlin’ duyuruldu. Berlin, 2023 yılında Netflix’te yayımlanacak.

Netflix’in 2017 yılında yayımladığı ve çıktığı gibi dünyanın gündem dizilerinden birisi haline gelen La Casa de Papel, artık sona yaklaşıyor. 5 sezon ve toplamda 41 bölümle izleyicilerle buluşan dizi, 3 Aralık günü yayına girecek son beş bölümüyle birlikte izleyenlerine veda edecek.

Netflix, La Casa de Papel evrenini genişletmeye karar verdi ve yeni bir dizisi için de çalışmaları başlattı. ‘Berlin’ isimli bu yeni dizinin, La Casa de Papel’in popüler karakteri Berlin, ya da gerçek ismiyle Adnrés de Fonollosa üzerine odaklanacağı açıklandı. Karakter, yeniden dizide Berlin’i canlandıran Pedro Alonso tarafından canlandırılacak.

Netflix tarafından yayınlanan son bilgiyse dizinin 2023 yılı içinde yayınlanacağıydı. Fakat dizi hakkında verilen bilgiler şu anlık yalnızca bunlarla sınırlı kaldı.

Kore versiyonu da geliyor

Berlin dizisinin yanı sıra La Casa de Papel, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda La Casa de Papel’in Kore versiyonunun da çıkış tarihini açıkladı. Netflix’te yayımlanacak olan dizinin 2022’de izleyenleriyle buluşacağı açıklandı. Dizinin duyurusunu ise Squid Game ile tüm dünyaya adını duyuran Park Hae-soo (dizideki ismiyle Cho Sang-woo) idi.